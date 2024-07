‘IJmuiden stuk rustiger na zes maanden extra maatregelen’

Connect on Linked in

Maandag was de zesde aanhouding in het politie-onderzoek naar drugsgeweld in IJmuiden. Burgemeester Frank Dales heeft op NH Nieuws gezegd dat het in IJmuiden momenteel een stuk rustiger is. Na zes maanden komt er een eind aan extra maatregelen, zoals meer cameratoezicht.

Zes verdachten

Maandag is nog een 20-jarige man uit Haarlem aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie en brandstichting in IJmuiden eind februari van dit jaar. Eerder zijn al vijf mannen en een vrouw uit Heemstede en IJmuiden gearresteerd. Ze zijn allemaal verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een horecabedrijf aan de Kennemerlaan in IJmuiden in de nacht van 23 op 24 februari en een brandstichting bij een woning in IJmuiden op 28 februari.

Tientallen geweldsincidenten

Er zijn in het afgelopen jaar tientallen geweldsincidenten met vuurwapens of explosieven in IJmuiden geweest.

Achtergrond van het geweld is volgens de politie een conflict tussen drugscriminelen. Overigens loopt het onderzoek nog door en de politie heeft nog andere mogelijke verdachten op het oog.

Veiligheidsrisicogebied

Burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen vindt het in stand houden van het veiligheidsrisicogebied en cameratoezicht ‘niet langer noodzakelijk en proportioneel om de openbare orde en veiligheid te handhaven’. Het genoemde veiligheidsrisicogebied was in het grootste deel van IJmuiden van kracht.

Agenten mochten daar onder meer preventief fouilleren. Ook was er extra cameratoezicht.

Er zijn in de periode 453 mensen en 283 voertuigen gecontroleerd waarbij dertien wapens en andere gevaarlijke voorwerpen in beslag zijn genomen.