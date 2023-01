Connect on Linked in

De cocaïnemaffia dreigt de gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen in Ecuador ernstig te verstoren, zo stellen politici in het land. Op 5 februari zijn er in het land verkiezingen en er zijn nu minstens 15 (dodelijke) aanslagen op kandidaten geregistreerd. De meest recente aanslag was de moord op een kandidaat-burgemeester in Salinas, een gemeente op 140 kilometer van havenstad Guayaquil aan de Ecuadoraanse kust, waar de cocaïnehandel wijd vertakt is.

Explosie

In Manabí werd kandidaat-burgemeester Javier Pincay (van Portoviejo) door huurmoordenaars neergeschoten, hij overleefde maar is in kritieke toestand. Een dag na de moordaanslag ontplofte een explosief in de buurt van een van de voertuigen waarmee Pincay door de stad toerde. Volgens de lokale media lieten de aanvallers in de buurt van de explosie pamfletten achter met de boodschap: ‘Javier Pincay, ik zei toch dat je niet met het geld van drugsdealers speelt.’

Op 24 december werd een taxi met Pincay-reclameborden. In de auto werden pamfletten gevonden met de tekst: ‘Javier Pincay en zijn bondgenoten, de deadline nadert. Vanaf nu vinden ze verbrande auto’s, afgebrande huizen en een beetje van die reeks mensen die je dood kopiëren.’

Motief

Julio César Farachio (45, foto’s) liep dit weekend tijdens zijn campagne over straat om praatjes te maken met kiezers. Op zeker moment maakte een huurmoordenaar een einde aan zijn leven. Over het motief is niets duidelijk. Hij was advocaat in zowel burgerlijk recht als strafrecht. Hij was wel verwikkeld in negen lopende juridische procedures met schuldeisers. Een link met de in zijn gemeente alom aanwezig banden met de handel in cocaïne is niet te geven.

‘Narcopolitiek’

Maar zowel de premier van het land als ministers hebben herhaaldelijk gezegd te vrezen dat drugscriminelen erop uit zijn het land te destabiliseren, en spreken over ‘narcopolitiek’ waarmee ze bedoelen dat criminelen zijn geïnfiltreerd in de politiek. Met harde bewijzen zijn ze evenwel nog niet gekomen, maar ze hebben wel verzekerd dat de regering over die bewijzen beschikt.

Verdubbeld

Het voorheen vredige Ecuador lijdt onder een golf van geweld die begon met een serie dodelijke onlusten in gevangenissen. Sinds februari 2021 zijn daarbij al meer dan 400 gevangenen omgekomen. In de regio Guayaquil is het aantal moorden het laatste jaar verdubbeld. De stad behoort inmiddels tot de meest gewelddadige steden in Latijns-Amerika. Op het platteland in de regio geldt de noodtoestand en wordt het leger ingezet om de veiligheid te helpen garanderen.

Rotterdam en Antwerpen

De containerhaven van Guayaquil is de laatste jaren uitgegroeid tot een pleisterplaats van een stroom cocaïne die wordt aangevoerd vanuit Peru en Colombia en wordt doorgevoerd naar met name de Verenigde Staten en Europa. Wekelijks worden er in Rotterdam of Antwerpen zendingen uit Guayaquil onderschept, wat betekent dat er ook een grote hoeveelheid ongemerkt langsgaat en in Nederland wordt verkocht.

Een internationale verzameling van criminele organisaties stuurt die grootschalige smokkel in Guayaquil aan. Voor de hand- en spandiensten bij opslaan, vervoer en bewaking huren zij groepen lokale criminele bendes in.