Cocaïnehaven Guayaquil: meer dan 20 moorden in drie dagen

In drie dagen tijd zijn er in de Ecuadoraanse havenstad Guayaquil meer dan 20 moorden gepleegd. In de regio, met de steden Guayaquil, Durán en Samborondón, zijn tot nu toe in 2022 ongeveer 1.500 moorden geregistreerd. Dat is bijna het dubbele van het aantal in 2021.

Pleisterplaats

De containerhaven van Guayaquil is de laatste jaren uitgegroeid tot een pleisterplaats van een stroom cocaïne die wordt aangevoerd vanuit Peru en Colombia en wordt doorgevoerd naar met name de Verenigde Staten en Europa, zoals afgelopen weekend: ruim 2 ton. Wekelijks worden er in Rotterdam of Antwerpen zendingen uit Guayaquil onderschept, wat betekent dat er ook een grote hoeveelheid ongemerkt langsgaat en hier wordt verkocht.

Een internationale verzameling van criminele organisaties stuurt die grootschalige smokkel in Guayaquil aan. Voor de hand- en spandiensten bij opslaan, vervoer en bewaking huren die groepen lokale criminele bendes in.

Noodtoestand

Vooral die criminelen staan er elkaar naar het leven, met name doordat er veel cocaïne en grote hoeveelheden geld rondgaan, zodat er onderling veel geript wordt, waar weer leidt tot represailles. Ook betwisten de groepen elkaar het werkterrein in de haven of toegang tot corrupte ambtenaren of havenmedewerkers.

Afgelopen weekend vielen er zeven doden in Guasmo Sur, ten zuiden van de Guayaquil. In Nueva Prosperina vielen zeven gewelddadige doden. Alleen in die voorstad zijn dit jaar meer dan 360 moorden gepleegd.

In Cristo del Consuelo vond in augustus een enorme explosie plaats waarbij vele doden en gewonden vielen. De politie schrijft die aanslag toe aan een criminele organisatie. In die buurt was op eerste kerstdag een liquidatie.

In de regio Guayaquil geldt door het geweld de noodtoestand en worden legereenheden ingezet om de veiligheid op straat te proberen te garanderen.

Kinderen vanaf 10 jaar

De Britse krant The Telegraph schreef in september dat Albanese criminele groeperingen in Ecuador in Guayaquil kwetsbare jonge (wees)kinderen zouden laten begeleiden in “scholen” waar ze leren om liquidaties uit te voeren. Kinderen vanaf 10 jaar zouden daar les krijgen in het omgaan met wapens en in het afschieten van personen.

In de krant vertelde een 16-jarige dat hij op 12-jarige leeftijd in zo’n “school” begonnen was en nadien zo’n 45 mensen heeft vermoord. Als de kinderen eenmaal in zo’n tehuis zijn opgenomen is het moeilijk om er nog mee op te houden. Ze krijgen voeding en geld en worden bedreigd als ze willen vertrekken. Behalve voor liquidaties worden de kinderen ook voor andere criminele klussen ingezet, zoals het koerieren van drugs en het uitvoeren van verkenningen.

