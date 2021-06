‘Illias K. verklaart belastend over medeverdachten’ (UPDATE)

Connect on Linked in

De 33-jarige Illias K., alias Lip, heeft volgens justitie belastende verklaringen afgelegd over medeverdachten en andere personen in de Amsterdamse onderwereld, zo meldt Het Parool.

Tegen de Amsterdamse crimineel K werd in mei van dit jaar levenslang geëist voor onder meer het medeplegen van drie liquidaties en twee voorbereidingen van moord. Tijdens zijn proces beriep K. zich steeds op zijn zwijgrecht. Begin juni bleek K. onverwacht toch te willen verklaren tegenover de politie. Nu is er iets meer duidelijk over de inhoud van die verklaringen.

‘We hebben hem net doodgeschoten’

Zo verklaart hij dat hij na de moord op Alexander “Aleki” Gillis, in 2014 in Zaandam (foto), samen met medeverdachte Surailie I., naar Gökhan C. was gereden. ‘Wij hebben hem net doodgeschoten,’ zou de 33-jarige C. bij die gelegenheid hebben gezegd. Dat is opvallend omdat C. voor de rechtbank verklaarde zich niet met moorden te hebben beziggehouden. Tegen Gökhan C., ook wel Reus genoemd, eiste het Openbaar Ministerie niettemin 25 jaar cel. Ook heeft Iliass K. verklaard dat Haizem M. wapens heeft geregeld. Eerder vroeg het Openbaar Ministerie nog vrijspraak voor M. (Illias K., Gökhan C., Surailie I. en Haizem M. staan tijdens hetzelfde proces terecht.)

Het OM stelde daarnaast dat Iliass K. dieper ingaat op de criminele organisatie waartoe hij behoorde. Daarbij zou K. ‘niet per se namen en personen genoemd hebben die thans verdachte zijn in het onderzoek’ zo schrijft Het Parool.

Waarheid

Naar eigen zeggen heeft K. zelf slechts een kleine rol gespeeld in de criminele organisatie. Zo zou hij wel informatie hebben geleverd over het kenteken van de auto waar slachtoffer Gillis in reed, maar zegt hij niet te hebben geweten dat deze informatie werd gebruikt om het doelwit te vermoorden.

De verhoren van K. door de politie zijn nog niet afgerond. Er wordt inmiddels ook onderzocht of de verklaringen van K. op waarheid berusten.

Omdat de verklaringen van Illias K. voor alle medeverdachten van belang zijn wordt het proces aangehouden. Het zou eind augustus weer worden hervat.