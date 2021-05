OM eist levenslang tegen Iliass K. voor liquidaties

Connect on Linked in

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam levenslang geëist tegen Iliass K. (33) voor onder meer het medeplegen van drie liquidaties, waaronder de vergismoord op Stefan Eggermont op 13 juli 2014. De 33-jarige Gökhan C. hoorde 25 jaar tegen zich eisen voor het medeplegen van de moord op Alexander “Aleki” Gillis, in Zaandam, ook in 2014.

Martha

In de zaak “Himalaya” staan acht verdachten terecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak in sprake van drie voltooide moorden en twee voorbereidingen voor moord, in 2014 en 2015. Tegen de overige verdachten ligt de eis tussen vier en acht jaar onvoorwaardelijke celstraf.

Volgens het OM werden de feiten gepleegd in een onderwereldconflict tussen de groep van Gwenette Martha en een ander Amsterdams groepje, dat speelde sinds 2012 en onder meer leidde tot de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt. Martha werd medio 2014 zelf ook geliquideerd. De verdachten die nu terechtstaan behoorden tot de groep van Martha.

Ennetcom

Het OM ziet als bewijs vooral pgp-chats die zijn gevoerd via het systeem van Ennetcom, dat de politie in 2016 wist te ontmantelen en waarbij veel chats werden ontsleuteld. In de chats is sprake van ‘to do lijsten’ voor moorden, van ‘vegen’, ‘zuiveren’ en ‘afmaken’. Bovendien was er sprake van plezier (‘voorpret’ zegt het OM) over het doden van mensen.

Het OM stelt dat het de verdachten waren die deelnamen aan bepaalde belastende chats.

Khalid J. was volgens het OM de leider van de criminele organisatie, en Iliass K. en Surailie I. waren de ‘coördinatoren’. Verder zouden Roderick P., Gökhan C., Hamza el H., Anouar G. en Younes A. betrokken zijn geweest. Van verdachte Haizem M. kan geen lidmaatschap van de criminele organisatie worden bewezen, aldus het OM. (tekst gaat verder onder reclame)

Zaandam

Alexander Gillis is doodgeschoten op 20 februari 2014 in Zaandam. De vermoedelijke schutter was Massod Amin Hosseini, die later zelf is doodgeschoten. Het OM ziet Gökhan C. en Iliass K. als medeplegers van de moord. De planmatige voorbereiding zou blijken uit het regelen van een wapen en vluchtauto’s en het nachtenlang posten om de verblijfplaats van het slachtoffer te achterhalen. Mede op basis van aangetroffen dna-materiaal in de vluchtauto verdenkt het OM Gökhan C. van het besturen van de vluchtauto van de schutter. Het OM denkt dat Iliass K. de liquidatie organiseerde.

Amsterdam

Massod Amin Hosseini zou ook de vergismoord op Stefan Eggermont op 13 juli 2014 in Amsterdam hebben gepleegd. Iliass K. en Dennis M. zijn andere verdachten, maar Dennis M. is begin 2020 overleden in een cel in Spanje. Iliass K. had volgens het OM een sturende, voorbereidende en adviserende rol in de moord. De officier van justitie vindt dat K. niet onder de indruk was van de vergissing en de dood van een niet betrokken persoon.

Uit de Ennetcom-gesprekken leidt het OM af dat Iliass K. en Dennis M. dachten dat Massod Amin Hosseini was overgelopen naar het vijandelijke kamp. Ze besloten dat hij ‘geveegd’ moest worden. Volgens het OM is sprake van een nauwe en volledige samenwerking tussen K. en M., gericht op de moord. Het OM verdenkt Iliass K. van het het medeplegen van de moord. Wie de moord pleegde is onbekend. Khalid J. werd daar ook van verdacht maar het OM heeft die verdenking laten vallen.

Dodenlijstjes

Iliass K., Gökhan C. en Hamza el H. probeerden volgens het OM ook de broer van Alexander Gillis te liquideren. Diens naam kwam voor op dodenlijstjes. De rolverdeling tussen verdachten is voor het OM evident: Hamza el H. was spotter, ook Gökhan C. heeft meerdere keren gezocht naar het beoogde slachtoffer. Iliass K. stuurde hen aan, vindt het OM.

In oktober 2015 probeerde de groep ook Anass El Ajjoudi (alias “Boeloeloe”) te liquideren (in 2018 werd deze alsnog geliquideerd). Roderick P., Iliass K., Surailie I. en Khalid J. zouden als leden van de criminele organisatie bij de voorbereidingen betrokken zijn geweest. Roderick P. heeft de locatie en het signalement van het doelwit doorgespeeld aan een onbekend gebleven beoogde uitvoerder.

Het OM eist zeven jaar en vijf maanden tegen Khalid J., zeven jaar tegen Roderick P., vijf jaar tegen Surailie I., en vier jaar tegen Younes A. en Anouar G.. Voor verdachte Haizem M. vraagt het OM vrijspraak. Surailie I. was al door de rechtbank veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doodschieten van een lid van het vijandelijke kamp op een feest in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum in 2013.

