In 2023 bijna 60.000 kilo cocaïne gepakt in Nederland

De Nederlandse autoriteiten hebben in havens en op vliegvelden in 2024 bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is meer dan in 2022 toen er ruim 51.000 kilo werd gevonden. De meeste cocaïne is in Rotterdam gepakt: 45.506 kilo.

Ecuador

De grootste vangst was 8.088 kilo cocaïne, die vanuit Ecuador was aangevoerd. De meeste cocaïne was uit dat land afkomstig. Die cocaïne was overigens bestemd voor een andere Europees land en maakte in Rotterdam een tussenstop.

Ook in de haven van Antwerpen is vorig jaar meer cocaïne onderschept: in 2022 zo’n 110.000 kilo, in 2023 116.000 kilo.

Op de Nederlandse vliegvelden is er een toename van het aantal kilo’s: 2250 kilo cocaïne tegen 1300 kilo in 2022.

Rotterdam

De aanvoer naar Rotterdam is iets verminderd, die naar andere (lucht)havens iets toegneomen. Voor het tweede jaar is minder drugs aangetroffen in de Rotterdamse haven (bijna allemaal cocaïne). Het Hit and Run Cargo-team (HARC) heeft in 2023 in totaal 45.506 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. In 2022 was dit 46.789 kilo.

In lopende zaken buiten de haven werd 1507 kilo drugs onderschept. De afname is mede te danken aan de stevige maatregelen die door publieke en private partijen genomen zijn.

Kleinere partijen

Het vooral veel kleine partijen die naar de Rotterdamse haven worden vervoerd: 81 vondsten waren partijen van minder dan 100 kilo. Dat waren er in 2022 nog 89. Het aantal vondsten van boven de 1.000 kilo bleef steken op 13 tegen 17 in 2022. Oorzaak is hiervan mogelijk dat het risico op inbeslagname in Rotterdam door de criminelen als relatief hoog wordt ingeschat, vergeleken met bijvoorbeeld Antwerpen.

Uithalers

In 2023 werden 452 keer uithalers opgepakt. Sommigen van hen werden meerdere keren aangehouden waardoor het aantal gearresteerde unieke personen op 400 komt. De meeste insluipers werden aangehouden achter de hekken van de grote containerterminals op de Maasvlakte.

Hier is ook een verschuiving te zien. Opvallend is dat een groeiend aantal uithalers bij zogenoemde empty depots wordt aangetroffen. Dit zijn plekken waar lege containers worden opgeslagen of gerepareerd tot ze opnieuw gebruikt worden.

De beveiliging op empty depots is vaak veel minder uitgebreid in vergelijking met terminals waar volle containers staan te wachten tot ze opgehaald worden.

Buiten de hekken

Naast de personen die óp het haventerrein werden aangehouden hebben de Douane en de Zeehavenpolitie ook 9 personen buiten de hekken aangehouden vanwege verdachte omstandigheden. Afgelopen jaar is daar in de haven actief op ingezet. In die 49 gevallen was er sprake van omstandigheden waarbij kon worden vastgesteld dat er plannen waren om drugs uit te gaan halen. Juridisch gezien konden ze echter niet vervolgd worden, aldus het OM.

De insluipers komen nog altijd voor het grootste deel uit Rotterdam, zegt het Openbaar Ministerie, en dan vooral Rotterdam-Zuid. Maar er werden ook uithalers uit Amsterdam en Den Haag aangehouden. Waar Rotterdamse uithalers geregeld in Antwerpen worden aangetroffen, is het omgekeerde ook het geval: Belgische uithalers die in Rotterdam tegen de lamp lopen. Het gaat niet om grote aantallen, maar het komt wel vaker voor dan voorheen.

‘Werktelefoons’

De groepen gebruiken tijdens hun klus ‘werktelefoons’ die maar eenmaal worden ingezet. Als ze gesnapt worden, wordt direct alles in het werk gesteld de telefoons kapot te maken door ze te breken, er op te stampen of er zelfs overheen te plassen, zegt het Openbaar Ministerie.

First offenders

Van de uithalers waren er 330 first offender. Dat wil overigens niet zeggen dat de insluipers geen strafblad hebben. Vaak is er al een aardige lijst met strafbare feiten opgebouwd voor de gang richting de haven wordt ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om diefstal uit woningen, heling, mishandeling en belediging.

CargoCards

In 2023 werden acht zogenoemde CargoCards ingenomen van vrachtwagenchauffeurs. De kaart geeft toegang tot het haventerrein in Rotterdam en zonder die kaart kan een chauffeur zijn werk niet meer doen in Rotterdam. De kaart werd drie keer ingenomen omdat een chauffeur een container met drugs van het terrein af wilde rijden en vijf keer omdat een container waar uithalers in zaten het terrein opgereden moest worden. Dit zijn de zogenoemde ‘Trojaanse’ containers.