‘In Antwerpen gevonden romp was van Spaanse vrouw’

De romp die vorige week vrijdag is gevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Deurne (B) is mogelijk van een 52-jarige vrouw uit Barcelona met Aziatische roots. Dat meldt een krant uit Barcelona donderdag. Het Nieuwsblad kreeg dat niet bevestigd van het parket in Antwerpen.

Bewoners van het appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne deden vrijdagavond de lugubere vondst. Ze troffen in een kelderbox een onbekende reiskoffer met daarin de romp van de vrouw. De politie doorzocht alle appartementen van het gebouw.

De recherche kon de vrouw niet identificeren. Het Nieuwsblad schrijft dat er in de kelder papieren werden gevonden van een vrouw van Aziatische komaf. Mogelijk gaat het om een prostituee.

De krant Barna Diario schrijft dat de 52-jarige vrouw, die al zo’n twintig jaar in Barcelona woont, voor enkele dagen geleden naar Brussel was gereisd om een vriend te bezoeken. Na enkele dagen kon de familie haar echter niet meer bereiken.