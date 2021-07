In beslag genomen geld Walter Bouterse gestolen bij Surinaamse politie

Connect on Linked in

Op de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname is donderdagavond 16.000 euro en ruim 40.000 Surinaamse dollar gestolen dat bij Walter Bouterse in beslag was genomen. Het geld was in een tas in een kast geplaatst. De Surinaamse politie vermoedt dat de inbrekers wisten waar het geld werd bewaard.

Starnieuws schrijft dat de diefstal donderdagavond is gepleegd, maar vrijdagochtend is ontdekt. De politie is bezig met een onderzoek naar de diefstal. Er werden twee deuren opengebroken om tot de kast te komen. Vervolgens werden de hangsloten vernield om de tas met geld die bij Bouterse in beslag werd genomen te kunnen stelen.

Opmerkelijk is dat andere bezittingen en geld in de kast niet zijn gestolen. Daarom denkt de Surinaamse politie dat de daders wisten waar het geld werd bewaard.

Walter Bouterse maakte vorige maand een einde aan zijn leven. Starnieuws schreef recent dat de zelfdoding te maken zou hebben met een partij verdwenen wapens en munitie uit de woning van zijn opa Desi Bouterse.