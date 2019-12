In de fruitpulp-zending zat 1,5 ton cocaïne (VIDEO)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft bekend gemaakt dat de tot nu toe onbekende hoeveelheid cocaïne die op 23 december in fruitpulp werd gevonden 1.554 kilo was.

Waarschijnlijk wilde het Openbaar Ministerie in Rotterdam in verband met lopend onderzoek naar de zaak geen concrete informatie naar buiten brengen. De lokatie in de Rotterdamse haven waar de vangst werd gedaan is nog niet bekend.

Er waren zo’n veertig vaten met pulp waar cocaïne in was verstopt. Het HARC-team doet onderzoek naar de zaak.