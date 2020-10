‘In Dubai bijna de verkeerde Taghi aangehouden’

Connect on Linked in

Op het moment dat de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in 2019 in een hotellobby in Dubai hun client Khalid J. spraken stond de lokale politie op het punt een metgezel van de drie te arresteren. Men dacht dat dit de toen gezochte Ridouan Taghi was. Deze onbekende was later aan het tafeltje geschoven. Het Algemeen Dagblad beschikt over een proces-verbaal waar dat in vermeld staat.

De advocaten werden door de politie geschaduwd en in Dubai namen de lokale autoriteiten dat over. Meijering, Van Kleef en J. waren in gesprek en onder observatie toen de onbekende erbij kwam.

De onbekende persoon droeg een bril en pet. Nederlandse rechercheurs hadden contact met de politie-liaison in Dubai die hen liet weten dat ‘men’ niet tot arrestatie overging omdat men niet zeker wist of de man inderdaad Taghi was. Wie met ‘men’ werd bedoeld was staat niet in het proces-verbaal vermeld.

De identiteit van de man is voor de politie kennelijk onbekend gebleven.

In het proces-verbaal staat verder dat de politie enkele dagen voor het geplande vertrek van de advocaten informatie kreeg over de reis naar Dubai. De tip was anoniem en binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

De rechtbank in het Marengo-proces tegen Taghi c.s. wil dat het Openbaar Ministerie nadere informatie levert over de operatie in Dubai. De rechtbank besloot vooralsnog af te zien van het horen van getuigen over de kwestie.