‘In Dubai opgepakte Mekky betrokken bij drievoudige moord in Zweden’ (VIDEO)

De woensdagnacht in Dubai opgepakte Deen van Iraanse afkomst Amir Faten Mekky (23) zou naast moorden en bomaanslagen in Spanje ook betrokken zijn geweest bij een drive-by shooting voor een internetcafé in Malmö waarbij drie mannen werden vermoord. Mekky raakte bij die drievoudige moord gewond. Opsporingsdiensten zien Mekky als de financiële man achter de organisatie van Ridouan Taghi.

Moorden in Malmö

De Zweedse krant Expressen schreef vrijdag al over Mekky’s arrestatie. Volgens de krant woonde hij jarenlang in Malmö en werd hij gezocht omdat hij daar bij meerdere moorden betrokken zou zijn geweest. Hij zat ook enige tijd vast, maar kwam wegens gebrek aan bewijs vrij met een schadevergoeding van 20.000 euro. Mekky zou in juni 2018 betrokken zijn geweest bij een drive-by shooting voor een internetcafé in Malmö waarbij drie mannen (19, 27 en 29) werden vermoord toen ze de zaak verlieten. Daarbij werden zeker vijftien kogels uit een automatisch wapen afgevuurd. Mekky was naar verluidt een van de vier gewonden bij de schietpartij. Hij ontkwam in een vluchtauto en vluchtte niet lang daarna Zweden uit.

Alle betrokkenen kenden elkaar omdat ze deel uitmaakten van rivaliserende misdaadbendes in Malmö. De derde stad van Zweden kampt al decennia lang met tientallen misdaadorganisaties die vetes uitvechten in met name achterstandswijken. Ook de laatste jaren zijn er veel schietpartijen, liquidaties en bomaanslagen in Malmö.

Interpol

In Spanje zou Mekky – die door Interpol werd gezocht – betrokken zijn geweest bij moorden en bomaanslagen. Hij zou naar Marokko zijn ontkomen en van daar naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn gereisd. Hij kwam op 14 november 2018 met een vals paspoort Dubai binnen en wist jarenlang uit de handen van Europese opsporingsdiensten te blijven. De autoriteiten in Dubai melden dat hij ‘er voorbereidingen aan de gang zijn om hem over te dragen aan de relevante autoriteiten’. Dat zijn vermoedelijk Zweden en Spanje, aangezien beide landen hem verdenken van moord en bij de opsporing in Dubai betrokken zijn geweest.



Beelden

Op sociale media zijn beelden van de arrestatie vrijgegeven die woensdagnacht plaatsvond (zie onder). Daarop is te zien hoe zwaarbewapende agenten een appartementencomplex binnengaan en Mekky arresteren. Ook is te zien dat Mekky het vuilnis in Dubai buitenzet. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat de Deen niet op verzoek van Nederland is aangehouden en dat er geen verzoek van Nederland ligt om hem uitgeleverd te krijgen. Mekky wordt in verband gebracht met Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke Marengo-proces dat draait om liquidaties.

‘Internationale liquidatie-club’

Ook een andere Deen met de Iraanse nationaliteit werd deze week in Dubai opgepakt. Hij wordt beschouwd als de man die leiding gaf aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en vooral met het uitvoeren van liquidaties. De groep bestond uit figuren met vooral de Deense en Zweedse nationaliteit. In verschillende landen zijn de leden van het netwerk verdacht van ruim zeventien moorden.