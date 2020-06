‘Internationale liquidatie-club liet 17 mensen doodschieten’

Connect on Linked in

Een Deen van Iraanse komaf is in Dubai aangehouden op verdenking van het aansturen van geruchtmakende liquidaties en bomaanslagen aan de Costa del Sol. De man zou de liquidatie (in 2018) van de vooraanstaande Spaanse crimineel “El Maradona” (foto), pal voor een kerk in San Pedro Alcántara hebben geleid.

Marokko

Ook wordt hij verdacht van het aansturen van een liquidatie enkele maanden eerder in Estepona. Er was al een aantal verdachten opgepakt voor onder meer de aanslag in San Pedro. De Deens-Iraanse verdachte vluchtte toen naar Marokko. Er liep sinds 2018 een Europees arrestatiebevel en een internationale signalering van Interpol tegen de man.

Volgens de Spaanse Nationale Politie is de man gevonden door samenwerking met de politie-autoriteiten in Dubai, Qatar, Thailand, en Zweden. Ook de Nationale Veiligheidsdienst van Dubai nam deel aan het onderzoek.

De gearresteerde persoon wordt beschouwd als de man die leiding gaf aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en vooral met het uitvoeren van liquidaties. De groep bestond uit figuren met meest Deense en Zweedse nationaliteit. In verschillende landen zijn de leden van het netwerk verdacht van meer dan 17 moorden.

Heilige communie

In de stad San Pedro Alcántara werd drugshandelaar David Ávila, alias El Maradona, doodgeschoten voordat hij in zijn auto kon stappen nadat zijn zoontje in de kerk de heilige communie had gedaan. Ávila werd volgens Spaanse media door de recherche destijds beschouwd als één van de grotere drugshandelaren van de Costa del Sol.

Op 20 augustus 2018 schoot een onbekende, die weg wist te komen op een fiets, een man dood voor zijn huis in Estepona. Ook die moord zou in de opdracht van de nu aangehouden verdachte zijn gepleegd. Het slachtoffer stond bekend als “El Zocato”.

De Deen is ook verdacht van betrokkenheid bij een aantal brandstichtingen en bomaanslagen aan de Costa del Sol in 2018. Onder meer een fitnesscentrum dat van El Maradona zou zijn ging in vlammen op.