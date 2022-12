In hoger beroep 23,5 jaar voor Rotterdamse vergismoord

Connect on Linked in

Het gerechtshof Den Haag heeft woensdag de 28-jarige Stephen R. veroordeeld tot 23,5 jaar cel voor het doodschieten van Dairon Alberto (32), op 28 oktober 2018 in Rotterdam-Katendrecht. De rechtbank veroordeelde R. in 2020 tot 24 jaar cel.

Lange duur

Vanwege de lange duur van het strafproces heeft het hof nu een lagere straf opgelegd. Zowel R. als de officier van justitie hadden tegen het vonnis van de rechtbank hoger beroep ingesteld.

Het slachtoffer Dairon Alberto stond in gezelschap van een aantal mannen te praten in de Rechthuislaan in Rotterdam. De verdachte schoot meerdere keren. Alberto raakte ernstig gewond en overleed ter plaatse. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de liquidatie een vergissing is geweest en dat een andere persoon het doelwit was.

Liquidatie

Volgens het hof was het een liquidatie omdat R. niet in een opwelling handelde maar vanuit een vooraf bedacht plan.

R. schoot ook nog op de mannen die bij Alberto stonden en wegvluchtten. Van die groep werd voor zover bekend niemand geraakt. Wel werden door het schieten auto’s beschadigd en werd een café geraakt. R. heeft totaal ongeveer 28 keer geschoten. Hij is ook veroordeeld voor poging tot moord op de omstanders.

Een medeverdachte is bij de rechtbank voor medeplegen veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij ging niet in hoger beroep.

Het motief of de achtergrond is nooit duidelijk geworden. Veel (mogelijke) getuigen hebben geen verklaring af willen leggen.