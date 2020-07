24 en 15 jaar cel voor vergismoord in Rotterdam-Katendrecht

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag tot 24 jaar celstraf opgelegd aan twee mannen voor de liquidatie van de 32-jarige Dairon Alberto in Rotterdam-Katendrecht, in oktober 2018. Hij was niet het beoogde doelwit van de schutter, die met een semi-automatisch wapen op een groep mensen schoot.

De 26-jarige Stephen R. krijgt als schutter 24 jaar cel. Morguïenne H. (23) bestuurde de scooter en krijgt vijftien jaar cel. De eis van het OM was twee weken geleden respectievelijk 25 jaar en 20 jaar.

28 kogelhulzen

Volgens justitie hadden de twee een vooropgezet plan om op een groep personen te schieten. De rechtbank acht de moord en de poging tot moord op de omstanders bewezen. Volgens de officier van justitie wees de hele uitvoering op een geplande liquidatie en is het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. “Dat het een vergismoord is, maakt het nóg schrijnender”. Op de plek van de schietpartij werden 28 kogelhulzen aangetroffen. Ook een nabijgelegen café dat open was werd geraakt.

No Limit Soldiers

Het motief voor de beschieting is nog altijd onduidelijk. Eerder zei de politie dat de schietpartij mogelijk een wraakactie was voor de dubbele liquidatie van de twee neven Gilbert Henriëtta (26) en Lindomar Elisabeth (25), op 20 december 2017 in Rotterdam-Beverwaard. Henriëtta (“Giba”) zou lid zijn van de Curaçaose straatbende No Limit Soldiers en zou bij die dubbele moord het daadwerkelijke doelwit zijn geweest vanwege een rippartij waarmee hij in verband werd gebracht.

Er zijn signalen dat ook de daders van de moord op Dairon Alberto lid waren van No Limit Soldiers. Veel getuigen waren bang om een verklaring af te leggen. Alle mensen uit het groepje van de schietpartij hulden zich in stilzwijgen.