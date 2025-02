In hoger beroep fors lagere straf voor “Twentse godfather” | Medeverdachte krijgt veel meer

2017 De twee zijn allebei veroordeeld voor hun aandeel in een serie geweldsmisdrijven, gepleegd in de periode van februari tot en met november 2017. Simo D. stond terecht voor zes geweldsmisdrijven, T. voor vier van die misdrijven. De feiten vonden plaats in Enschede, Almelo en Gronau (Duitsland).

Voor de uitvoering van de aanslagen zijn eerder anderen tot lange celstraffen veroordeeld.

Kapper

Een van de aanslagen die het hof ten aanzien van beide verdachten bewezen acht is het in brand laten steken van een kapper in zijn kapperszaak in Enschede, overigens een vergissing omdat de verkeerde getroffen werd. Het slachtoffer werd bespoten met een brandbare vloeistof en vervolgens in brand gestoken. Simo D. had ervoor opdracht gegeven. Hij vond het ‘een leuk idee’. D. is ook veroordeeld voor opdracht geven voor een (mislukte) moordpoging in het Duitse Gronau, net over de grens.

T. was hieraan medeplichtig oordeelt het hof.

AIT

Het hof legt in de zaak tegen Simo D. een lagere gevangenisstraf op dan de rechtbank. Dat komt doordat het hof op onderdelen tot een andere bewezenverklaring komt. Daarnaast houdt het hof conform Europese regelgeving rekening met een hem eerder in Duitsland voor drugsdelicten opgelegde gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden, waarvoor hij sinds april 2015 in Duitsland gedetineerd zat. Het hof legt ook minder straf op omdat Simo D. sinds zijn overplaatsing in 2018 van Duitsland naar Nederland gedetineerd zit op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Dat is een zeer zwaar detentieregime, met zeer beperkte vrijheden.

Vier misdrijven

De rechtbank had T. van drie feiten vrijgesproken. In hoger beroep is T. nu door het hof voor medeplichtigheid aan alle vier de ten laste gelegde feiten veroordeeld. Daardoor wordt hij in hoger beroep hoger bestraft dan door de rechtbank. Hij was in hoger beroep van een extra aanslag beschuldigd

Het hof geeft iets minder straf omdat T. ook nog een belangrijk deel van een hem in Duitsland opgelegde gevangenisstraf van elf jaar voor drugsdelicten moet uitzitten.

De twee verdachten hebben voor elkaar ongunstige verklaringen afgelegd.

De advocaat van Marcus T. had voor de rechtbank met succes geprobeerd de rol van zijn cliënt te nuanceren. De rechtbank ging deels mee in dat betoog.