Simo D.: bijna 27 jaar cel voor Twentse aanslagen

Connect on Linked in

Simo D. (42, links op de foto) en Marcus T. (35, niet op de foto) zijn voor het opdracht geven voor aanslagen in Enschede en Gronau veroordeeld tot respectievelijk 26 jaar en acht maanden en tien jaar cel. De rechtbank schetst Simo D. als opdrachtgever en organisator. Hij heeft opdrachtgegeven tot het in brandsteken van een kapper in Enschede, het neerschieten van een man in Gronau en een brandaanslag op het huis van een oudere vrouw in Almelo. T. is alleen veroordeeld voor zijn organiserende rol bij de poging tot liquidatie in Gronau.

Eisen: 26 jaar cel

In 2019 zijn de uitvoerders van de aanslagen al tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld. Het Openbaar Ministerie eiste tegen het tweetal ruim 26 jaar cel voor opdracht geven voor moordaanslagen en beschietingen van panden. Om veiligheidsredenen zijn de zaken behandeld in de extra-beveiligde rechtbank op Schiphol.

De twee verdachten legden voor elkaar ongunstige verklaringen af. De advocaat van Marcus T., Sander Janssen, heeft geprobeerd de rol van zijn cliënt te nuanceren. De rechtbank gaat deels mee in dat betoog. T. heeft een aanzienlijk lagere straf gekregen dan geëist.

Zorgwekkend

De rechtbank noemt het zeer zorgwekkend dat de opdrachtgever de aanslagen vanuit detentie (in Duitsland) heeft kunnen organiseren. Naar het oordeel van de rechtbank is er door beiden volstrekt meedogenloos en gewetenloos gehandeld en hebben de aanslagen geleid tot ‘gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving en wordt de rechtsorde geschokt’.

Aanslag kapper

De kapper is bij zijn kapsalon in Enschede bespoten met een brandbare vloeistof en vervolgens in brand gestoken. Simo D. heeft verklaard dat het plan was om de kapper zwaar te mishandelen en niet om hem te vermoorden. Toch stemde D. in toen de uitvoerder met het plan kwam om de kapper in brand te steken. Hij vond het ‘een leuk idee’. De tragiek wil dat de kapper – die de zaak net had overgenomen – niet het beoogde doelwit was, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wel slachtoffer is geworden. De man heeft ernstige brandwonden opgelopen.

Liquidatiepoging Gronau

Op 24 mei 2017 werd een man naar zijn huis gevolgd en daar bij het uitstappen meermalen van achteren beschoten door een gemaskerde man. De operatie had alle kenmerken van een liquidatie: er werd een gestolen auto met valse nummerplaten gebruikt en het slachtoffer was langdurig met peilzenders gevolgd. De auto is later uitgebrand teruggevonden. Beide mannen zijn veroordeeld voor hun organiserende rol bij deze aanslag.

Palestrinastraat

Simo D. gaf vanuit detentie de opdracht om brand te stichten in een rijtjeshuis in Almelo en zoveel mogelijk schade aan te richten. De bewoonster, de moeder van twee broers met wie de 42-jarige man een financieel conflict mee had, werd wakker en wist zich ternauwernood te redden. De uitslaande brand leidde tot grote schade en nachtelijke ontruiming van de buurpanden.

Vrijspraak beschietingen

De rechtbank spreekt beide mannen vrij van betrokkenheid bij de beschietingen van een loungeclub in Enschede en de woning aan de Benkoelenstraat in Enschede. De rechtbank komt op grond van de feiten tot het oordeel dat Marcus T. bewijsbaar en deels strafbare (vuurwapenbezit, heling gestolen auto) handelingen heeft verricht die in verband kunnen worden gebracht met deze hem ten laste gelegde feiten.

Maar dat hij wetenschap had van, en laat staan opzet op, de aanslagen kan op grond van de bewijsmiddelen niet worden vastgesteld, zegt de rechtbank. Ook de D. wordt vrijgesproken van deze aanslagen vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

In totaal moeten de twee verdachten aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 60.000 euro.

Zie ook het vonnis in de zaak van D. en het vonnis in de zaak van T..

‘Moordmakelaar’ Bril over Twentse godfather: ‘Simo voerde een oorlog met Satudarah’

Medeverdachte Twentse godfather wraakt rechtbank