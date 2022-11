OM eist tegen Twentse “godfather” maximale straf voor pogingen moord

Connect on Linked in

In de beveiligde rechtbank op Schiphol hebben de officieren van justitie tegen Simo D. (42, op de foto links) en Marcus T. (34) woensdag de maximaal toegelaten celstraf geëist van van 26 jaar en 7 maanden omdat ze opdrachtgevers zouden zijn geweest van een reeks aanslagen in Twente in 2017. Twee uitvoerders (één van hen op de foto rechts) zijn eerder veroordeeld tot celstraffen. Er kwam bij de aanslagen niemand om het leven maar er vielen wel ernstig gewonden. Zo werd op 2 februari 2017 een Enschedese kapper in brand gestoken, wat ook nog eens een vergissing was. De vorige eigenaar van de kapperszaak was het beoogde doelwit.

Gronau

Op 24 mei 2017 werd de broer van de voormalige eigenaar van de kapperszaak net over de Duitse grens in Gronau in zijn auto beschoten. Deze man had volgens justitie ‘werkelijk niets te maken’ met de hele zaak. Het motief voor deze twee aanslagen zou liggen in een conflict in de relationele sfeer (de kapper zou de vrouw van D. hebben verkracht). Simo D. zat ten tijde van de aanslagen vast in Duitsland en heeft vanuit de gevangenis de aanslagen beraamd samen met Marcus T., zo is de overtuiging van het OM. T. was op vrije voeten.

Overigens twisten D. en T. met elkaar over wat de ware toedracht zou zijn geweest. T. (alias “Bril” heeft afgelopen zomer uitvoerige verklaringen afgelegd bij de politie.

Satudarah

Aan de overige aanslagen waarvan de twee verdacht worden zou een conflict met motorclub Satudarah ten grondslag liggen. Dit conflict leidde op 19 september 2017 tot de beschieting van een uitgaansgelegenheid aan de Brinkstraat in Enschede. Hier werden met een automatisch wapen zwaar kaliber kogels door de ruiten en deuren geschoten. Met de beschieting hoopten de verdachten te bereiken dat de uitgaansgelegenheid, een ontmoetingsplaats voor leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah, gesloten zou worden. Dezelfde nacht werden er ook kogels afgevuurd op een woning aan de Benkoelenstraat in Enschede, waarbij diverse ruiten sprongen. In de Benkoelenstraat woonde een man die samen met zijn broer feitelijk eigenaar zou zijn van de uitgaansgelegenheid.

Explosie

Simo D. wordt tot slot ook als initiatiefnemer gezien voor een brandstichting op 11 november 2017. Bij een woning aan de Palestrinalaan in Almelo werd met stenen een ruit ingegooid. Vervolgens werd een jerrycan met brandbare vloeistof geplaatst, waarmee een explosie werd veroorzaakt. De woning brandde af en de brandweer moest bewoners, onder wie kinderen, redden uit de naastgelegen huizen. De bewoonster van de verwoeste woning, die op de bovenverdieping lag te slapen, was de moeder van iemand met wie de 42-jarige verdachte een conflict had.

Dit laatste wijst volgens de officieren van justitie op ‘een gewetenloze houding ten aanzien van het leven van onschuldige burgers, wiens enige rol is dat ze in familierelatie staan tot degene met wie het conflict beslecht wordt.’

Poging moord

Het OM vindt bewezen dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan het meermalen uitlokken van poging moord. De maximale gevangenisstraf die de wet hierop zet, is 26 jaar en 7 maanden. Het OM ziet geen reden om deze maximale straffen te matigen en eist tegen beide mannen een gevangenisstraf van deze duur.

De behandeling van de strafzaak gaat maandag verder met de pleidooien van de advocaten.

Zie ook:

Rechtbank wil nog elf getuigen in Twentse liquidatiezaak horen

OM eist 1,5 miljoen van handlangers Twentse drugsbaas Simo D.

‘Verdachte aanslagen: getuigen zijn onder druk gezet door Satudarah’