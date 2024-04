In hoger beroep lagere straffen voor mislukte moordaanslag op advocaat

Connect on Linked in

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep Bert-Jan ten V. (50) en Maikel T.T. (34) veroordeeld tot celstraffen van ruim 17 en 15 jaar voor een moordaanslag op de Nederlandse advocaat Philippe Schol in het Duitse Gronau. De straffen vallen veel lager uit dan die de rechtbank oplegde: respectievelijk 23 en 18 jaar.

Rijdende auto

Schol werd op 6 november 2019 even na 08.00 op straat beschoten vanuit een rijdende auto. De twee verdachten zaten in de auto, maar het hof heeft niet kunnen vaststellen wie van hen heeft geschoten.

De advocaat liep blijvend letsel op. Een van de vijf kogels raakte zijn bovenbeen en zorgde voor een slagaderlijke bloeding. Hij zal er waarschijnlijk de rest van zijn leven pijn en last van houden.

Het hof veroordeelt een van de mannen ook voor het beschieten van een sportschool in het Twentse Losser. Bij de twee schietincidenten is hetzelfde vuurwapen gebruikt.

Moordaanslag

Het hof neemt aan dat de aanslag op de advocaat te maken heeft met zijn werk als curator.

De sportschool werd op 2 oktober 2019 beschoten (zie foto). In de ruiten van de kantine zaten vier kogelgaten. Tijdens de schietpartij was in de sportschool één bezoeker aanwezig. Zij was niet in de kantine, die leeg en afgesloten was. Ten V. heeft bekend op de sportschool te hebben geschoten.

Omdat er niemand in de afgesloten kantine was, vindt het hof, anders dan de rechtbank, dat geen sprake was van een poging tot moord. Het hof oordeelt dat de schutter zich door het schieten wel schuldig heeft gemaakt aan bedreiging en vernieling.

De man van wie de recherche vermoedde dat hij de opdrachtgever van de aanslag was, een Twentse sportschoolhouder, is daarvoor niet voor de rechter gebracht.

Ten V. krijgt een fors lagere straf dan bij de rechtbank, mede omdat hij een blanco strafblad had en omdat de zaak te lang heeft geduurd. T.T. krijgt ook iets minder straf, omdat de strafzaak te lang heeft geduurd.

