Twentse sportschoolhouder krijgt vier jaar cel voor witwassen

Een man waarvan de politie vermoedde dat die opdracht gaf voor de liquidatie van een advocaat is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor witwassen. Hij is ook veroordeeld voor wapenbezit en het exploiteren van een wietkwekerij.

Kwekerij

In de woning van Ronald B. in Deurningen werd door de politie een kwekerij aangetroffen.

B. was eigenaar van een keten van sportscholen (Olympic Gym). Toen de bedrijven failliet gingen wikkelde advocaat Philippe Schol het faillissement af. Hij ontdekte aanwijzingen voor witwassen van crimineel vermogen en deed aangifte bij de politie.

Gronau

Enige tijd later werd Scholl in de buurt van zijn woning, net over de grens in Duitsland, onder vuur genomen, maar hij overleefde de aanslag.

Voor deze zaak heeft de rechtbank vorig jaar twee mannen uit Hengelo veroordeeld tot 23 en 18 jaar cel.

Bij de politie kwam indertijd informatie binnen dat B. mogelijk met de aanslag te maken zou hebben. Het Openbaar Ministerie besloot tot nu toe niet tot een vervolging van B..

Op vragen hierover van TC Tubantia gaf het OM ook deze week geen uitsluitsel.

Bedrijfsrekeningen

De rechtbank vindt dat B. in ieder geval 694.000 euro heeft witgewassen via bedrijfsrekeningen, omdat hierover in de administratie en van getuigen veel bewijs aanwezig is.

B. is op vrije voeten.

Hij heeft aanvankelijk geen verklaringen afgelegd. In 2022 legde hij in verklaringen de schuld in de zaak bij een man die in het voorjaar van 2022 is overleden. De rechtbank vindt dat relaas niet geloofwaardig.

B. is ook veroordeeld voor het betalen van ruim 615.000 euro ontnemingsvordering en hij moet aan een stroomleverancier illegaal afgetapte elektriciteit vergoeden.