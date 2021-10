In hoger beroep nieuwe verdachte in Limburgse liquidatiezaak

Terwijl er tegen drie verdachten in hoger beroep al een eis ligt van 30 jaar cel wordt het onderzoek naar de gewelddadige dood van de Limburger Sven Prins (30) opnieuw geopend. Er is nieuwe informatie over een nieuwe verdachte die zeer concreet is. Volgens L1 onderzoekt het Openbaar Ministerie nu of deze man inderdaad betrokken was bij de schietpartij in Brunssum in 2015.

Naam

Verdachte Sergio K. (31) is ooit genoemd door een politie-informant als betrokkene. K. claimt echter al sinds zijn arrestatie in 2016 dat niet hij bij de liquidatie was maar een andere man. De naam van de persoon kende hij wel maar hij zei die niet te willen noemen. Er is nu wel een naam bij de recherche bekend. De naam werd geschreeuwd nadat bij het gerechtshof in Den Bosch de eis was uitgesproken, door iemand in het publiek. De voorzitter van het hof vroeg aan K. of deze naam de persoon was die hij eerder bedoelde. K. heeft dat bevestigd.

Hassan K.

Die naam is Hassan “Orhan” K..

Ook medeverdachte Jurandy T. (36) had al verklaard dat niet Sergio K. maar een andere man betrokken was geweest. T. wilde ook geen naam noemen maar beschreef wel onder meer een spleet tussen de tanden van de onbekende. Nu is er in België een Orhan gevonden die voldoet aan alle beschrijvingen. Onderzoek wijst uit dat er contacten zijn geweest tussen de derde verdachte Xionel B. en Orhan.

Op de zitting van maandag zullen de drie verdachten opnieuw worden gehoord door het gerechtshof.