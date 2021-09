In hoger beroep geen levenslang maar 30 jaar geëist voor Limburgse moord

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch 30 jaar cel geëist tegen drie mannen, die verdacht worden van de moord op Sven Prins en de moordpoging op de chauffeur van de auto waar Prins in zat. De schietpartij vond plaats op 25 september 2015 in Brunssum.

Tijdens een wilde achtervolging werd al rijdende vanuit de ene auto op de andere geschoten. Het voertuig waar Prins als bijrijder in zat werd doorzeefd met kogels en kwam tot stilstand. Beide inzittenden wisten uit de auto te komen en Prins vluchtte een nabijgelegen tuin in, terwijl hij nog altijd achtervolgd en beschoten werd vanuit de andere auto. Hij overleed ter plaatse.

Levenslang

In december 2018 veroordeelde de rechtbank Jurandy T. tot een levenslange gevangenisstraf. T. kreeg op Curaçao eerder in totaal tien jaar cel opgelegd voor geweldsdelicten. De twee medeverdachten Xionel B. en Sergio K. werden allebei veroordeeld tot 30 jaar cel. Het OM eiste eerder tegen de drie verdachten 25 jaar cel.

Aanvullend onderzoek

In hoger beroep legde Jurandy T. een bekennende verklaring af, waarin hij verklaarde dat Xionel B. de bestuurder was van het voertuig, van waaruit hij en de bijrijder geschoten hebben. Hij verklaart bovendien dat medeverdachte Sergio K. niet deze bijrijder was, maar dat dit een vriend van Xionel B. was. Er heeft in hoger beroep onder meer aanvullend forensisch onderzoek plaatsgevonden. Daarnaast werden verschillende getuigen gehoord. Het OM meent dat de verklaringen laten zien dat de alibi’s van de verdachten ongeloofwaardig zijn. ‘Het lijkt er sterk op dat voor verdachten B. en K. is getracht achteraf een alibi te construeren.’

Nauwe samenwerking

Volgens de advocaten-generaal kan op basis van het dossier worden vastgesteld dat de verdachten op nauwe en bewuste wijze hebben samengewerkt en ieder van hen een significante bijdrage heeft geleverd aan de schietpartij. Naast de moord en moordpoging wordt de verdachten ook de verkoop van vuurwapens verweten. Het OM meent daarom dat alleen lange gevangenisstraffen gepast zijn bij deze ernstige feiten.

Het motief voor de schietpartij lag waarschijnlijk in een conflict over drugs. De eerdere veroordeling van de drie verdachten door de rechtbank was mede gestoeld op de inzet van undercoveragenten.

