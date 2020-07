In hoger beroep ook 15 jaar en tbs voor doodsteken ex-vriendin

Connect on Linked in

Zamir M. (33) is door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot tbs met dwangverpleging en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 jaar voor de moord op zijn ex-vriendin Laura (24). Dat is dezelfde straf als de rechtbank hem oplegde.

Stalking

M. en de studente verpleegkunde hadden een relatie gehad. Nadat Laura deze relatie had verbroken bleef M. haar lastigvallen. Hij volgde haar, kwam naar haar werk, stuurde haar berichten en drong haar woning binnen. Ondanks gesprekken met de politie bleef hij hiermee doorgaan. Het hof veroordeelt M. daarom ook voor stalking.

Feest

Ook op 11 juli 2018 heeft M. het slachtoffer opgezocht. Eerst bij een feest in Amsterdam en daarna bij haar woning in Utrecht. Hij heeft zich met een mes en een handschoen toegang verschaft tot de binnenplaats achter het huis van het slachtoffer. Daar heeft hij geruime tijd gewacht totdat het Laura alleen was. Daarna heeft hij haar in haar kamer veertig keer gestoken en gesneden, waardoor het slachtoffer overleed.

Het hof stelt dat de verdachte tijd heeft gehad na te denken over zijn plan om het slachtoffer te doden. Daarom acht het hof voorbedachte raad bewezen en veroordeelt het M. voor moord. De verdachte heeft beweerd dat hij heeft gehandeld uit noodweer. Het hof gelooft hem echter niet.

Tbs

Het hof vindt dat M. niet helemaal verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Uit het onderzoek van een psychiater en een psycholoog blijkt dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft. Die stoornis heeft zijn gedrag mede bepaald. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Dit leidt tot een lagere straf.

De kans dat M. in een nieuwe relatie weer tot geweld komt is groot. Het hof vindt het daarom noodzakelijk dat M. wordt behandeld legt tbs met verpleging op. M. komt niet vrij voordat de kans op herhaling is verminderd.

M. moet aan de ouders van het slachtoffer de begrafeniskosten vergoeden.

