In hoger beroep zestien jaar cel voor Jos Brech in zaak Nicky Verstappen

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vrijdag de 59-jarige Jos Brech veroordeeld tot zestien jaar cel voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en doodslag op de 11-jarige Nicky Verstappen. Ook is Brech veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechtbank in Maastricht legde hem eerder 12,5 jaar cel op. Met name de doodslag zorgt ervoor dat de straf in hoger beroep hoger uitvalt.

De eis van het OM in hoger beroep was 20 jaar cel.

Dna

Volgens het hof zijn er meerdere dna-sporen van Jos Brech aangetroffen op de pyjamabroek en de binnen- en buitenkant van de onderbroek van Nicky en op diens lichaam. Ook is er een haar van Brech op de onderbroek gevonden. Die omstandigheden duiden er volgens het hof op dat de dader in ieder geval op het moment dat de jongen geen kleding aan had in zijn buurt is geweest en hem vanuit een seksueel motief heeft betast.

Ongeloofwaardig

De verklaring van Brech over hoe zijn dna op het lichaam en de kleding terecht is gekomen vindt het hof niet geloofwaardig. Op grond van huidige wetenschappelijke inzichten kan niet bewezen worden dat Brech zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel binnendringen van het lichaam van Nicky. Hij wordt in hoger beroep op dit punt daarom veroordeeld voor het plegen van ontucht. De rechtbank veroordeelde Brech wel voor seksueel binnendringen.

Eerder gepleegde feiten

Het hof heeft vastgesteld dat Nicky een niet-natuurlijke dood is gestorven als gevolg van smoren. Het hof heeft daarbij ook gekeken naar zaken uit ’84 en ’85 waarbij Jos Brech betrokken was. Hij heeft toen jonge jongens onverwacht vastgepakt, een hand voor hun mond gehouden en hij heeft hen stevig in bedwang gehouden terwijl hij ontuchtige handelingen met hen pleegde. De manier waarop die handelingen zijn gepleegd komen sterk overeen met de gepleegde feiten in deze zaak. Met als verschil dat in het geval van Nicky het smoren heeft geleid tot zijn dood.

Doodslag

Het hof vindt daarom, anders dan de rechtbank, dat er sprake is van doodslag. Doordat Brech volgens het hof geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor de genoemde feiten en nooit spijt betuigde over zijn handelen, heeft dit de verwerking van het verlies voor de nabestaanden van Nicky bemoeilijkt.

Zestien jaar

Het hof veroordeelt Jos Brech in hoger beroep tot zestien jaar cel voor het plegen van ontucht met, de wederrechtelijke vrijheidsberoving van en de doodslag op Nicky. Daarnaast wordt Brech veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer werden honderden afbeeldingen met kinderporno aangetroffen.

Brech’s advocaat Gerald Roethof zegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

