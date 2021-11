OM eist in hoger beroep 20 jaar cel in zaak Nicky Verstappen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen Jos Brech voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van Nicky Verstappen en het bezit van kinderporno. Eerder liet justitie al weten af te zien van tbs.

Het OM ging in hoger beroep nadat de rechtbank in Maastricht de 59-jarige Jos Brech op 20 november 2020 veroordeelde tot 12,5 jaar cel. Het OM kon zich onder meer niet vinden in het oordeel van de rechters dat er geen sprake is van (gekwalificeerde) doodslag.

Verstikking

Volgens justitie is er sprake van een niet-natuurlijke dood van het elfjarige slachtoffer. Ook is er geen enkele aanwijzing voor een andere doodsoorzaak dan verstikking. Volgens het OM heeft Brech Nicky Verstappen daarnaast seksueel misbruikt en van zijn vrijheid beroofd.

Ook heeft de verdachte volgens de advocaten-generaal (de aanklager in hoger beroep) de geweldshandeling, die tot de verstikking heeft geleid, gepleegd. Dit om de verkrachting te vergemakkelijken. De doodslag kan daar niet los van worden gezien, waardoor er sprake is van gekwalificeerde doodslag. Dat is een zwaardere vorm waarop een langere gevangenisstraf staat.

Geen tbs

Ondanks het feit dat het OM Jos Brech verdenkt van het bezit van kinderporno vindt de advocaten-generaal evenals de rechtbank, dat pedofilie en het kijken naar kinderporno niet zonder meer leidt tot toekomstige (pedoseksuele) delicten. In combinatie met het feit dat niet is gebleken dat de verdachte na 1998 de fout is ingegaan, ziet de advocaten-generaal geen reden om tbs met dwangverpleging op te leggen.

Andere strafeis

De officieren van justitie hebben voor de rechtbank vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist dan wel een gevangenisstraf van achttien jaar. Deze strafeis was mede ingegeven door het feit dat zij de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar achtten. In hoger beroep vindt de advocaten-generaal dat de strafbare feiten wel volledig zijn toe te rekenen zijn aan Brech, waardoor zij tot een andere strafeis komen.

Videoverklaring

Net als het OM ging Jos Brech in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Hij beweert op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij het overlijden van Nicky Verstappen. Ook zegt hij dat hij hem niet heeft ontvoerd of misbruikt. Brech zweeg lange tijd over zijn betrokkenheid bij de dood van Verstappen en gaf hij geen of summier antwoord op vragen die hem gesteld werden. Pas in september 2020 kwam hij met een videoverklaring. Op 10 november toonde de verdediging een tweede video waarin de verdachte een verklaring aflegde.

Ongeloofwaardig

Het OM noemt het opvallend dat in de zogenaamde kluisverklaring van Brech (een handgeschreven tekst van twee A4-tjes) 80 procent van de geschreven verklaring zwart is gemaakt. In het wel te lezen gedeelte staat volgens de advocaten-generaal weinig nieuws. Bovendien vindt de advocaten-generaal zijn verklaringen volstrekt ongeloofwaardig.

Bekir E.

Op 15 oktober is in deze strafzaak Bekir E. gehoord. Hij was een medegedetineerde van Brech en legde een belastende verklaring af die leidde tot aanvullend onderzoek. Het OM zegt daarmee geworsteld te hebben. Hoewel er geen aanwijzing gevonden is dat Bekir E. heeft gelogen, durft de advocaten-generaal zijn handen niet in het vuur te steken voor die verklaring.

Op 17 november volgt het pleidooi van de verdediging, waarna het OM en de verdediging nog standpunten uitwisselen. Daarna zal het gerechtshof in Den Bosch zeggen wanneer het uitspraak doet in deze zaak.