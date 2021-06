In Limburg doodgeschoten man filmde achtervolging vlak voor moord

Print This Post

De op 2 mei in het Limburgse Hoensbroek doodgeschoten Kayvan Pishbin (29) werd vlak voordat hij werd vermoord achtervolgd en filmde dit met zijn mobiele telefoon. Dat schrijft website ZO-NWS op basis van ‘vertrouwelijke informatie’. Pishbin werd al geruime tijd bedreigd en wist dat zijn leven gevaar liep. Op 2 mei werd hij, samen met een bijrijder in zijn auto, achtervolgd. Motief zou een conflict over drugsgeld zijn geweest.

(Beeld: ZO-NWS)

De in het Duitse Aken woonachtige Iraniër besloot op de bewuste dag in zijn auto met zijn mobiele telefoon de achtervolging te filmen. Pishbin werd op de Schuureikenweg in Hoensbroek neergeschoten en overleed ter plekke.

De Limburgse politie wil het filmen door Pishbin van de achtervolging niet bevestigen of ontkennen. Tegenover ZO-NWS laat een woordvoerster weten niet inhoudelijk op de zaak in te gaan zolang het onderzoek loopt.

Drugshandel en motorclubs

Voor de moord zijn nog geen verdachten opgepakt. Eerder werd al bekend dat Kayvan Pishbin in Aken werd veroordeeld voor drugshandel (cocaïne en wiet) en dat hij lid was van motorclub Satudarah en mogelijk ook banden had met de Koerdische motorclub OMG Bahoz.

Duitse media meldden eerder dat mogelijk een rivaliserende motorclub het op hem had gemunt. Ook werd in het criminele milieu gesproken over een drugsconflict met mensen in de Randstad.