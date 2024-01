In Marokko opgepakte Christo H. uitgeleverd aan Nederland

Connect on Linked in

De 43-jarige Christo H. uit Bergen op Zoom die op 9 augustus 2023 in Marokko werd aangehouden, is weer terug in Nederland. De man werd sinds 2015 gezocht vanwege een dubbele poging doodslag, waarvoor hij 12 jaar cel kreeg. Vrijdagmiddag landde H. op Schiphol onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee.

Bij verstek veroordeeld

Christo H. werd op 12 december 2018 bij verstek tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een dubbele poging doodslag. De rechtbank achtte bewezen dat hij op 27 juni 2015 twee mannen van dichtbij heeft neergeschoten. Aanleiding was een kinderruzie in een speeltuin in Bergen op Zoom. H. was sinds die bewuste dag spoorloos.

Meknes

Na een lang onderzoek wist FastNL, het Nederlandse Fugitive Active Search Team, met behulp van de Marokkaanse politie de man te traceren in het Marokkaanse Meknes. Daar kon hij op 9 augustus 2023 worden gearresteerd, waarna zijn uitleveringsprocedure is gestart.

Na zijn aankomst in Nederland is H. overgedragen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om zijn straf te gaan uitzitten.