Veroordeelde gezochte schutter aangehouden in Marokko

De politie heeft een 42-jarige man die sinds 2015 gezocht werd, in Marokko aangehouden. Hij schoot in 2015 twee mannen van dichtbij neer in Bergen op Zoom. Het lijkt te gaan om Christo H.

Bewezen

De man is op 12 december 2018 bij verstek tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een dubbele poging doodslag. De rechtbank achtte bewezen dat hij op 27 juni 2015 twee mannen van dichtbij heeft neergeschoten.

Aanleiding was een kinderruzie in een speeltuin in Bergen op Zoom. Hij was sinds die dag spoorloos.

Tip

De aanhouding volgde na een lang onderzoek, en samenwerking tussen de Marokkaanse politie en FastNL, het Nederlandse zogenaamde Fugitive Active Search Team. De gezochte man werd woensdagavond 9 augustus 2023 in de stad Meknes gearresteerd.

Uitlevering

De man stond op de Nationale Opsporingslijst en het OM had een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidde tot zijn aanhouding.

De politie in een bericht donderdag: ‘Het vermoeden was dat hij deels in Marokko verbleef en daarom werd intensief samengewerkt met de Marokkaanse politie. Het was uiteindelijk geen tip maar politiespeurwerk dat naar de gezochte man leidde. Nederland zal Marokko vragen om zijn uitlevering.’

