In memoriam: Timo van der Eng

Afgelopen zondag is één van de drijvende krachten achter Crimesite overleden. Timo van der Eng werd 63 jaar en was gedurende twaalf jaar verbonden aan deze site als journalist en uitgever. Timo was ernstig ziek, maar schreef op zijn ziekbed nog regelmatig stukken over misdaad en voorzag ons van goede raad en zakelijk advies.

Door Vincent Verweij en Wim van de Pol

Met Timo verliezen we een inspirator, aanjager, sfeermaker en klankbord. Een enthousiaste plannenmaker en gedreven journalist, met groot zakelijk talent en vlotte pen. Hij bedacht en begeleidde vele boektitels, die onder de vlag van Crimesite verschenen. En schreef er zelf ook een aantal. Van Kokkie, de biografie van Martin Kok, tot de Crime Top 100. Van de absurde verhalen in De man die de Eiffeltoren verkocht tot de onopgeloste zaken in Cold Cases. Altijd vol plannen voor nieuwe titels, voerde hij gesprekken met auteurs en redigeerde hij kopij tot drukklare boeken.

Timo onderhandelde met uitgevers op het scherpst van de snede, haalde adverteerders voor de website binnen en schreef elke week nieuwsverhalen over de actualiteit van de misdaad. Hij was, om het in voetbaltermen uit te drukken, de zakelijk directeur, veldtrainer en rechtsbuiten tegelijk. Voordat hij bij Crimesite betrokken raakte, schreef hij reisverhalen voor Het Parool en werkte hij voor televisiezender Teleac. Hij werd daarna boekenuitgever bij Nieuw Amsterdam en A.W. Bruna, maar vond de wereld van de “dode bomen” toch minder spannend dan die van de nieuwe media. Toen de kans zich voordeed om op internet samen met ons een journalistiek misdaadplatform op te zetten en uit te bouwen, greep hij die kans meteen aan.

Mede door Timo wist Crimesite zich te ontwikkelen tot het belangrijkste podium voor misdaadnieuws op internet. Hij hield de kijkcijfers altijd nauwlettend in de gaten en was trots op de miljoenen pageviews die we iedere maand haalden. Met zijn journalistieke neus voor primeurs wist hij regelmatig spraakmakende verhalen te maken. Zoals die keer dat hij het vertrouwen wist te winnen van een crimineel, die een gesprek op video had opgenomen met Fortuyn-moordenaar Volkert van der Graaf. Het leidde tot een geruchtmakende tv-documentaire.

Terwijl hij de biografie van Martin Kok aan het schrijven was, werd de ex-crimineel en crimeblogger geliquideerd bij Bocaccio in Laren. Zijn laatste foto, op bed in de seksclub stuurde hij naar Timo, een uur voordat hij werd vermoord.

Timo kon als geen ander relativeren en zag overal de humor van in. Broodnodig in een wereld waarin geweld, dood en verderf je dagelijkse werk is. Zo bedacht hij, verzot als hij was op lijstjes, de Crime Top 100. Want als de bovenwereld een lijstje met meest succesvolle zakenmensen had en met beste artiesten, dan moest de onderwereld en de beste boeven toch ook in kaart worden gebracht. We vroegen hem op de cover van het boek dan toch maar te spreken over de meest beruchte criminelen in plaats van de beste. Ook de jaarlijkse misdaadquiz werd een traditie bij Crimesite, die door Timo in ere werd gehouden. Hij werd ieder jaar moeilijker en grappiger. Tot hij er twee jaar geleden, geveld door zijn ziekte mee moest stoppen.

Zoals hij in één van zijn laatste e-mails schreef: ‘Crimesite was een mooi avontuur. Ik heb er van genoten.’

Het werk van Timo is, om met Gerard Reve te spreken, gezien en niet onopgemerkt gebleven. We wensen zijn vrouw en dochter veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. En we zullen hem bij Crimesite ontzettend gaan missen.