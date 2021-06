In Nederland 49 verdachten gearresteerd in onderzoek encryptienetwerk politie

Connect on Linked in

Door informatie die naar voren kwam uit het opzetten door de politie van de encryptiedienst AN0M zijn in Nederland 49 mensen opgepakt. Er zijn 25 drugslabs en opslagplaatsen ontmanteld en er is meer dan twee miljoen aan contant geld gevonden. Dinsdagmorgen bracht Europol naar buiten dat er aan het onderzoeksproject zestien landen meededen. De actie stond onder leiding van de FBI.

De politie kon anderhalf jaar lang de berichten die de gebruikers van AN0M verstuurden meelezen. Er waren meer dan 12.000 toestellen actief, die in meer dan honderd landen werden gebruikt. De politie heeft volgens de Europese politieorganisatie Europol ongeveer 300 criminele organisaties in beeld gekregen, en van binnenuit kunnen volgen.

Encryptiedienst AN0M was wat minder omvangrijk dan die van EncroChat (in 2020 gestopt) en Sky-ECC (in 2021 gestopt). Dat waren volgens de politie door criminelen opgezette diensten die de politie wist te hacken. Omdat AN0M door de FBI was opgezet was hoefde dit netwerk niet te worden gekraakt. Er zat al een “achterdeur” ingebakken.

Wereldwijd zijn ruim 800 arrestaties, en meer dan 700 doorzoekingen geweest. Er is 5 ton cocaïne in beslag genomen en ongeveer net zoveel wiet en hasj, naast hoeveelheden van andere soorten drugs en miljoenen aan cash. Ook zouden meer dan 100 liquidaties zijn voorkomen.