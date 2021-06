Politie zette versleuteld pgp-netwerk op om mee te luisteren met criminelen (UPDATE)

Connect on Linked in

De Amerikaanse FBI heeft een nieuw versleuteld pgp-netwerk van criminelen gekraakt. Tijdens een gecoördineerde actie in zestien landen naar drugs, wapens en witwassen vielen politie-eenheden maandagochtend op talloze locaties binnen. Dat gebeurde vooral in Australië, en ook Canada, Estland, Litouwen, Nederland, Zweden, Engeland, de VS en Duitsland. Dat melden WDR en NDR.

Duitse media spreken van ‘een van de grootste klappen voor de georganiseerde misdaad die ooit hebben plaatsgevonden’. Tijdens een gecoördineerde actie in zestien landen bestormden verschillende politie-eenheden appartementen, magazijnen, garages en kantoren. Daarbij zijn verschillende arrestaties verricht.

De zestien landen waar politieacties plaatsvonden zijn volgens Europol Duitsland, Nederland, Engeland, Schotland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Estland, Litouwen, Hongarije, Oostenrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

‘Politie verkocht pgp’s aan criminelen’

Tijdens de grote undercoveroperatie zou de politie er volgens Duitse media in zijn geslaagd om met de an0m app versleutelde pgp-toestellen te verkopen aan criminelen. Die waren in de veronderstelling dat deze niet te kraken waren, maar in werkelijkheid luisterde de politie maandenlang mee met de gesprekken tussen criminelen.

Volgens NDR en WDR heeft de Amerikaanse FBI onlangs toegang gekregen tot de gegevens van een aanbieder van versleutelde communicatie, via wie talloze criminele netwerken en organisaties wereldwijd drugsdeals zouden hebben uitgevoerd. De invallen van maandagochtend in Duitsland waren in het grootste geheim gepland. Ze zouden onder meer gericht zijn tegen vermoedelijke drugslabs, wietplantages en opslagplaatsen van cocaïne.

Persconferentie

In Hessen, Frankfurt en in tal van andere deelstaten, zoals Noordrijn-Westfalen, vonden ruim 100 invallen plaats. Waar in Nederland is binnengevallen, is nog onbekend. Dinsdagochtend volgt een persconferentie in Den Haag over de grootschalige politieactie.

Door het kraken van de versleutelde pgp-communicatie kwam de FBI ook verdachten op het spoor die zich naast drugshandel bezighielden met de handel in oorlogswapens, wapens met geluiddempers, witwassen en tal van andere misdrijven.

Eerder werden al andere aanbieders van cryptomobieltjes een enorme klap toegebracht toen de communicatie van Ennetcom (2016), PGPSafe (2017), Encrochat (2021) en SkyECC (2021) werden gekraakt.