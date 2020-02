In schuren bij Eemnes lag voor 16 miljoen aan meth

Print This Post

In het drugslab in Eemnes dat anderhalve week geleden is ontmanteld werd crystal meth gemaakt. Ere werd ook een partij meth gevonden waarvan de waarde door het Openbaar Ministerie wordt geschat op 16 miljoen euro. Dat heeft het OM aan RTV West laten weten.

Er is ter plaatse een 66-jarige Hagenaar aangehouden, die inmiddels als verdachte weer op vrije voeten is gesteld. Zwaarbewapende politie-eenheden vielen vorige week zondag twee schuren in het buitengebied van Eemnes binnen.

Het crystal meth-lab werd ontdekt na een anonieme tip. Ook na de vondst bleef het terrein bewaakt door zwaarbewapende politiemensen. Het OM zegt dat het onderzoek naar het lab en de betrokkenen nog gaande is.