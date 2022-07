In Spanje opgepakte Nederlander (35) verdacht van schietpartij in Limburg

Connect on Linked in

De 35-jarige Nederlander Cornelis K., die op 22 juni werd opgepakt in het Spaanse stadje Alfaz del Pi in Alicante, wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in het Zuid-Limburgse Klimmen waarbij in mei 2020 twee zwaargewonden vielen. Dat schrijft 1Limburg. Crimesite schreef op 3 juli al dat Cornelis K. in Spanje werd opgepakt voor poging tot moord of doodslag op meerdere personen.

Familieruzie

K. was ruim twee jaar voortvluchtig, nadat hij op 26 mei 2020 betrokken zou zijn geweest bij een familieruzie aan de Retersbekerweg in Klimmen. Daarbij werd geschoten en raakten twee mensen zwaargewond. Deze werden overgebracht naar het ziekenhuis waar ze werden aangehouden als verdachten.

Terras

De politie hield die avond in totaal drie verdachten aan, een vierde was gevlucht. De voortvluchtige verdachte is de begin juli in Spanje opgepakte Cornelis K. De Nederlander werd op 22 juni gearresteerd in het Spaanse stadje Alfaz del Pi in Alicante (regio Valencia), terwijl hij met vrienden op het terras van een restaurant aan het ontbijten was.

Valse identiteitsbewijzen

K. was al drie keer eerder in Spanje opgepakt met vervalste identiteitsbewijzen. De eerste twee keer gebeurde dat in Alicante, de derde keer in Barcelona.

Alle vier de verdachten van de schietpartij in Klimmen zijn bekenden van de politie en maken deel uit van twee families. De politie vermoedde twee jaar geleden dat een ruzie tussen de twee families het motief was voor de schietpartij.

Xtc-lab en asbestdump

In september 2017 werden op twee terreinen aan de Retersbekerweg in Kimmen afvalresten van een xtc-lab en een asbestdump aangetroffen. De eigenaar van de gronden moest destijds op last van de gemeente Voerendaal bodemonderzoek verrichten en de grond laten saneren. Of de familievete en de schietpartij in 2020 hiermee mogelijk verband houden, is onduidelijk.