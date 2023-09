‘In vier jaar tien douaniers ontslagen voor hulp aan drugscriminelen’

Connect on Linked in

Sinds 2019 zijn tien douaniers ontslagen omdat ze drugscriminelen hebben geholpen. Drie anderen zijn geschorst of zitten in voorlopige hechtenis. De ontslagen en geschorste corrupte douaniers spelen allen een rol in strafrechtelijke onderzoeken naar zware drugscriminaliteit. Dat blijkt uit gegevens die EenVandaag opvroeg bij de Douane.

(Beeld uit archief)

Ambtenaren in alle lagen van de organisatie worden benaderd door de georganiseerde misdaad. ‘Ook als je op kantoor zit, kun je informatie hebben die waardevol is. En dat hebben we helaas ook gezien’, zegt directeur-generaal Nanette van Schelven van de Douane tegen EenVandaag.

‘Zijn dit je kinderen?’

De hoogste baas van de Douane maakt zich zorgen over de problematiek en zegt dat de ernst van drugscriminaliteit is toegenomen. Douaniers worden subtiel benaderd, bijvoorbeeld op hun sportvereniging. ‘Mensen die net even wat meer interesse hebben voor het werk dat je doet.’ Maar ook minder subtiel. ‘Mensen die tijdens het tanken geconfronteerd worden met iemand die ernaast staat en zegt: Zijn dit je kinderen? Ik weet waar ze op school zitten.’ Douaniers worden ook naar huis gevolgd en daar ‘gevraagd’ of ze willen meewerken. Van Schelven zegt dat dit steeds vaker gebeurt.

Rotterdam spant de kroon

Ontslagen en geschorste douaniers vanwege zware (drugs)criminaliteit worden sinds 2019 bijgehouden. Sindsdien zijn in totaal zes ambtenaren ontslagen die werkten bij de Douane in de Rotterdam haven. Twee douaniers werkten bij de Douane in Breda, waar de haven in Vlissingen ook onder valt. Ook bij de Douane in Amsterdam en de Douane op Schiphol Cargo werden corrupte medewerkers ontslagen.

Lopende strafzaken

Naast de tien ontslagen medewerkers, zijn drie anderen geschorst of zitten in voorlopige hechtenis. Om welke zaken het gaat is onbekend. Wel lopen er momenteel strafzaken tegen twee Rotterdamse douaniers. Een van hen is een 57-jarige vrouw die al 35 jaar bij de Douane werkt. Zij wordt ervan verdacht informatie te hebben doorgespeeld uit het douanesysteem.

Maatregelen

Als maatregelen tegen corruptie en cocaïne-import in de havens heeft de Douane de afgelopen jaren intern veel gedaan om integriteit en weerbaarheid bespreekbaar te maken, zegt Van Schelven. Zo is er een theaterstuk over gemaakt en is ook de screening van nieuw personeel via de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) uitgebreider geworden.

De organisatie is inmiddels samenwerkingen aangegaan met organisaties in België, maar ook in Ecuador en Brazilië.

Zie ook:

Ex-douanier krijgt 2,5 jaar cel voor informatie lekken naar drugshandelaren