‘Incassobaas Cees J. was betrokken bij drie drugszaken’ (UPDATE)

De Arnhemse incassodirecteur Cees J. (53), die vrijdag zelfmoord zou hebben gepleegd nadat hij mogelijk betrokken was bij twee moorden, is eerder veroordeeld voor een wietkwekerij in een pand dat hij verhuurde. Dat schrijft Omroep Gelderland. De wietkwekerij werd in december 2014 gevonden in een pand in Duiven. Het hoger beroep dat J. daartegen aanspande, zou vorige week maandag dienen.

‘Flinke plantage’

De zitting ging niet door omdat Cees J. zich niet goed voelde en op de uitslag van een coronatest moest wachten, zo vertelt zijn advocaat David Nieuwenhuis aan Omroep Gelderland. Volgens de advocaat ging het om een ‘flinke plantage’. J. was in deze zaak niet veroordeeld voor directe betrokkenheid, maar had volgens de rechter beter op moeten letten en wist er wel vanaf, aldus zijn advocaat. J. zou voor 39.000 euro aan huurpenningen terug moeten betalen en 27 dagen celstraf moeten uitzitten.

Wietkwekerij

Zondag werd in de kelder van het pand aan de Jansbinnensingel in Arnhem waar Cees J. door een arrestatieteam zwaargewond werd aangetroffen, een wietkwekerij gevonden met 300 planten. Omroep Gelderland schrijft verder dat de incassobaas in 2018 werd vrijgesproken voor betrokkenheid bij drugstransporten naar het buitenland. De wietzaak die vorige week zou dienen, is de derde drugsgerelateerde zaak waarmee Cees J. wordt geassocieerd.