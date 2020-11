‘Arnhemse incassobaas Cees J. kondigde drie doden aan’ (UPDATE)

Connect on Linked in

De Arnhemse incassodirecteur Cees J. (53), die vrijdagnacht zwaargewond werd aangetroffen tijdens een politie-inval en later overleed, zou donderdag hebben aangekondigd dat hij drie mensen met wie hij een conflict had om het leven zou brengen. Grootschalige rechercheteams zijn bezig met verschillende onderzoeken naar zeker twee moordzaken in Arnhem en Amersfoort waarbij J. betrokken zou zijn.

Amersfoort en Arnhem

Vrijdagmiddag werd aan de Stationsstraat in Amersfoort een dode 74-jarige man in zijn auto gevonden. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Later op de middag werd een zwaargewonde 55-jarige man in een auto in Arnhem aangetroffen. Hij overleed kort nadat hij gevonden werd. Hij was doodgeschoten. Het zou om een kunstenaar en handelaar uit het Gelderse Laren gaan.

Wietkwekerij

Het onderzoek naar deze zaak leidde naar een inval in een pand aan de Jansbinnensingel in Arnhem, waar de zwaargewonde incassodirecteur Cees J. door een arrestatieteam werd gevonden. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen en beroofde zichzelf van het leven. In de kelder van hetzelfde pand is volgens De Telegraaf een wietkwekerij met 300 planten gevonden. Het pand is op last van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch gesloten. (tekst loopt door na de advertenties).

‘Er gaan drie mensen dood’

De politie doet onderzoek naar de verbanden tussen de verschillende zaken. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de verhalen over een onbekend derde slachtoffer, die Cees J. volgens De Telegraaf zou hebben aangekondigd. J. zou tegen iemand uit zijn omgeving hebben gezegd: ‘Let op! Er komt morgen groot nieuws in Arnhem. Er gaan drie mensen dood.’ Of hij met de derde dode mogelijk zichzelf bedoelde, maakt deel uit van het politieonderzoek.

Team Grootschalige Opsporing

De recherche doet met verschillende Teams Grootschalige Opsporing onderzoek naar de schietpartij in Arnhem en de dode man in de auto in Amersfoort. Op vrijdag en zaterdag is er op drie locaties uitgebreid onderzoek gedaan bij het woonadres van het slachtoffer in Laren, de woning van het 74-jarige slachtoffer uit Soest die in Amersfoort dood werd gevonden en het pand aan de Jansbinnensingel in Arnhem.

De rechercheteams hebben alle sporen inmiddels veiliggesteld en spreken zondag met getuigen.

‘Zakelijk conflict’

De politie zegt tegen De Gelderlander er rekening mee te houden dat de Arnhemse directeur Cees J. (53) van incassobureau Plan-B Bemiddeling betrokken is bij beide moordzaken, maar wil daar verder geen mededelingen over doen. Volgens bronnen had J. een zakelijk conflict met de man uit Laren, die in partijen en goederen handelde. Wat de link is tussen Cees J. en het 74-jarige slachtoffer uit Soest is nog onduidelijk.

Business Class

Cees J. was enkele jaren geleden te gast in het tv-programma Business Class van Harry Mens. Daarin vertelde hij over zijn incassobureau dat naar eigen zeggen ‘geen doorsnee incassobedrijf’ was. Ook werkte hij voorheen in de beveiliging. De bewuste uitzending is inmiddels offline gehaald.

Cees J.: ‘Wij komen pas in actie bij zakelijke conflicten waarbij bedragen vanaf 50.000 zijn gemoeid. We zijn niet vies van een stevige confrontatie. Bij problemen gaan we echt op bezoek met een aantal vriendelijke mensen die wat minder gezellig zijn.’

Op zijn Facebook-pagina postte Cees J. een dag voor zijn dood een foto met de tekst: ‘Everyone wants to be a beast, until it’s time to do what beasts do’.