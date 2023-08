‘Informatie over bedreiging prinses Amalia kon niet kloppen’

Connect on Linked in

Amsterdammer Mohamad E. (40) blijkt al eind 2022 te zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord op of het ontvoeren van kroonprinses Amalia. Kort daarna bleek uit onderzoek dat de informatie uit de chat waarop de verdenking was gebaseerd niet kon kloppen, en niet op de prinses betrekking kon hebben. E. ontkent de persoon te zijn die de chat heeft geschreven. Diezelfde gebruiker probeerde – volgens deze chats – informatie te verkrijgen over de Telegraaf-journalisten Mick van Wely en John van den Heuvel, en Peter R. de Vries. “Mo” E. is van Egyptische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechtbank voor handel in soft- en harddrugs, handel in vuurwapens, witwassen, de aanslag met explosieven op een auto in Nuland en het bezit van vals geld.

Boos

Naar aanleiding van een bericht in Het Parool zegt advocaat Yehudi Moszkowicz boos te zijn, omdat de ontlastende informatie over de dreiging op Amalia zijn cliënt pas recent in het dossier is toegevoegd, terwijl het al in december vorig jaar was verkregen.

In september vorig jaar werd via De Telegraaf bekend dat de beveiliging rond prinses Amalia werd opgeschroefd omdat er een dreiging zou bestaan vanuit ‘de Mocro mafia’.

De prinses kan door de dreiging niet in de beoogde woning in Amsterdam wonen tijdens haar studententijd in Amsterdam.

Viool

Een Sky ECC-gebruiker met de naam Le Fou verstuurde op 26 februari 2021 enkele versleutelde berichten. Dat was gedurende de periode dat de recherche een aantal maanden live kon meekijken met de berichten die de Sky-gebruikers verstuurden. Die berichten gingen over vuurwapens, explosieven en drugs. Maar ook over pogingen informatie te krijgen over Amalia en over drie bekende misdaadjournalisten. Een van de berichten luidde: ‘Die vrouw die viool les geeft aan die Amalia geeft info aan me mensen bro’. De recherche vermoedde uit de berichten dat de gebruiker een ernstig geweldsmisdrijf tegen de prinses wilde plegen. Direct nadat dat bericht bekend was werd de beveiliging van Amalia opgeschroefd en publiceerde De Telegraaf het nieuws erover.

Eerder vroeg de gebruiker in berichten om ‘bsn nummers’ van Mick van Wely en John van den Heuvel. Deze journalisten werden daarvoor al geruime tijd beveiligd. Peter R. de Vries is op 6 juli 2021 neergeschoten.

Taghi

De recherche koppelde Mohamad E. aan de gebruiker Le Fou. Moszkowicz: ‘ik heb zelden zo’n vage identificatie gezien aan een pgp-telefoon. Het gaat er alleen maar om dat de telefoon ergens aanstraalt in de buurt van zijn woning.’

Bovendien legde de recherche een verband met de van liquidaties verdachte Ridouan Taghi omdat in zijn telefoons contacten zijn aangetroffen van personen die tot Taghi’s netwerk zouden behoren.

Ook is er een oude foto waarop E. te zien is samen met Greg R., die een soort erelid was van motorclub Caloh Wagoh. Leden van die club zijn veroordeeld voor het uitvoeren van liquidaties. Het Openbaar Ministerie denkt dat Taghi de opdrachtgever van sommige van liquidaties was, hoewel hem dat niet ten laste is gelegd in het Marengoproces.

Laten vallen

Mohamad E. wordt geobserveerd en afgeluisterd, maar dat leidt niet tot nieuwe informatie over de bedreigingen. Op 15 november 2022 is hij gearresteerd door een arrestatieteam.

Kort na de arrestatie laten de officieren van justitie de aanklacht over het beramen van een geweldfeit tegen de prinses vallen. Ze klagen E. wel aan voor het handelen in (automatische) vuurwapens, explosieven en drugs. Ook explosies in Amsterdam-Osdorp (februari 2021) en de ontploffing van een auto in Nuland staan op de tenlastelegging. Later blijft van de aanslagen alleen de aanslag in Nuland staan.

DKDB

De reden voor het laten vallen van de aanklacht over Amalia ligt mogelijk in het binnenkomen van een belangrijk proces-verbaal dat de beschuldiging ontkracht. Een rechercheur in dienst van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die prinses Amalia zwaar beveiligt, vernam eind 2022 van de particulier secretaris van de koninklijke familie dat Amalia in 2021 en 2022 geen muziekles heeft gehad. De rechercheur rapporteert: ‘Vioolles heeft zij ruim 8 jaar geleden op het conservatorium in Den Haag gehad. De docente van wie zij toen les kreeg, is destijds (ook ruim 8 jaar geleden) overleden’.

Misschien ging het bericht dus over een andere Amalia, of was het helemaal niet serieus. Hoe dan ook: het verbaal bleef geheim en werd toen niet toegevoegd aan dossier 26Hervas. Ook ontlastende informatie over een bomaanslag werd overigens niet direct gevoegd.

Bizar

Advocaat Moszkowicz: ‘De wereldpers schreef over de bedreiging van Amalia. Ik vind het bizar dat als er dan blijkt dat de verdenking niet kan kloppen, dit niet naar buiten wordt gebracht.’

Het Openbaar Ministerie heeft in reactie aan Het Parool laten weten dat ze over de reden voor de beveiliging van Amalia niets wil zeggen. Of de aanvankelijke verdenkingen tegen Mohamad E. (mede) daarvoor de aanleiding zijn geweest kan het Openbaar Ministerie ook niet zeggen. Het Openbaar Ministerie zegt verbaasd te zijn dat E. kennelijk naar buiten treedt en aandacht vraagt voor een verdenking waarvoor hij niet terecht staat.

Het Openbaar Ministerie laat met deze reactie de mogelijkheid open dat er nog andere informatie over een dreiging op Amalia is binnengekomen.