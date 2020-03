Inhoudelijke behandeling aanslag Telegraaf-gebouw van start

Connect on Linked in

Op maandag 9 maart start de inhoudelijke behandeling tegen elf verdachten waarvan er zeven volgens het Openbaar Ministerie betrokken zouden zijn bij de aanslag op het Telegraaf-gebouw in Amsterdam-Sloterdijk op 26 juni 2018. Er zijn in totaal tien dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling tegen de elf verdachten van 22 t/m 31 jaar.

Op 26 juni 2018 boorde een VW Caddy gevuld met jerrycans brandbare vloeistof zich in het Telegraaf-gebouw aan de Basisweg in Amsterdam-Sloterdijk. Een enorme explosie en brand waren het gevolg. Er vielen geen gewonden. Uit politieonderzoek kwam relevante informatie over de aanslag binnen nadat een criminele groepering in het vizier kwam die zich bezighield met autodiefstallen.

Georganiseerde autodiefstal

Volgens het OM is in wisselende samenstelling een aantal verdachten ook betrokken bij de georganiseerde diefstal van auto’s. De oudste verdachte van 31 wordt ook verdacht van het bezit van 26 MDMA-pillen. Volgens het OM zou Ridouan Taghi de opdrachtgever zijn voor de aanslag op het Telegraaf-pand. De laatste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling is op 30 maart. De rechtbank doet op 3 juni uitspraak.