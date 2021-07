Internationale groep autodieven opgerold, drie arrestaties in Limburg

Connect on Linked in

De Nederlandse, Duitse en Belgische politie heeft dinsdagochtend een internationaal opererende groep auto- en motordieven opgerold bij invallen in een groot aantal panden in Nederland, België en het drielandenpunt bij Aken/Vaals. Er zijn zeker vijf verdachten gearresteerd. Volgens de politie zijn circa vijftig gestolen oldtimers en motoren teruggevonden, ter waarde van een kleine 4 miljoen euro.

De actie werd geleid vanuit Duitsland. Arrestatieteam vielen binnen op twaalf locaties in de regio Heerlen (drie arrestaties) en op vier locaties in de regio Maasmechelen (twee arrestaties). De Duitse politie vaardigde ook vijf arrestatiebevelen uit. Naast de ongeveer vijftig teruggevonden oldtimes en motoren (waaronder veel oude Mercedessen Pagode en Porsches 911) is er voor ruim 700.000 euro aan contant geld en goederen in beslag genomen.

Het Duitse Openbaar Ministerie geeft woensdagmiddag een persconferentie in Düsseldorf over de zaak.

In januari dit jaar werden drie Limburgse dertigers in het Duitse Aken veroordeeld tot ruim 6,5 jaar cel voor een reeks autodiefstallen en pogingen daartoe. Het drietal stal in slechts negen maanden tijd maar liefst 252 luxe auto’s en oldtimers in vooral deelstaat Noordrijn-Westfalen.