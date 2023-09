Interview-verzoek levenslang gestrafte Dino Soerel ten onrechte afgewezen

Print This Post

De beroepscommissie van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) heeft een klacht van de tot levenslange celstraf veroordeelde Dino Soerel over het weigeren van een interview verzoek met de media gegrond verklaard. Soerel wilde meedoen aan een documentaire over het Passage-proces. Dat verzoek was door de penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard eerder afgewezen.

Serie

Dino Soerel (62) is in juni 2017 in hoger beroep tot levenslang veroordeeld voor onder meer het opdracht geven voor de moorden Thomas van der Bijl (2006) en Kees Houtman (2005). In 2018 wees de Hoge Raad zijn cassatieverzoek af.

Soerel was benaderd door documentairemakers om mee te doen aan een serie over het Passageproces. Hij zou één of twee kennismakingsgesprekken voeren die zouden worden opgenomen met een dictafoon. Daarna zouden mogelijk opnames met een camera worden gemaakt.

Verstoren

De directeur van de inrichting wees dat verzoek op 7 maart 2022 af. Soerel (foto) ging naar de beklagcommissie die zijn beklag in februari van dit jaar ongegrond verklaarde.

De directeur besliste negatief over het interview in verband met het belang van de nabestaanden, die de zaak niet opgerakeld zouden willen zien in de media. Als Soerel op televisie zou komen zou dat de rust en het rouwproces van de nabestaanden op een onaanvaardbare wijze verstoren.

Rust

De beroepscommissie van de RSJ vindt de gemaakte belangenafweging ‘onvoldoende inzichtelijk’.

De beroepscommissie begrijpt wel het belang van de nabestaanden bij rust. Het benaderen van de nabestaanden zou een te grote belasting voor hen opleveren.

De beroepscommissie vindt echter dat de directie onvoldoende heeft gemotiveerd ‘dat dit belang dermate groot is dat klagers verzoek op uitsluitend deze grond kon worden afgewezen.’

De beroepscommissie neemt in aanmerking dat toen de directie het verzoek afwees de veroordeling 5,5 jaar geleden was, en de afwijzing ruim 3,5 jaar na het arrest van de Hoge Raad kwam.

Informeren

Naar het oordeel van de beroepscommissie had de directeur moeten informeren hoe de nabestaanden tegenover een eventueel interview met Soerel staan. Bovendien zal de documentaire er hoe dan ook komen, of Soerel nu meedoet of niet.

Daarom heeft de directeur de afwijzing van Soerels verzoek voor contact met de media onvoldoende gemotiveerd. De directie van de PI Heerhugowaard moet een nieuw besluit nemen op het verzoek.