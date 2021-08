Invallen in Rotterdam-Zuid tijdens zoektocht naar verdachten en wapens

Connect on Linked in

In een onderzoek naar verschillende beschietingen in Rotterdam-Feijenoord hebben arrestatieteams maandagochtend rond 09.00 meerdere invallen in woningen gedaan. De politie zoekt verdachten en wapens. Daarbij werd ook een droneteam van de politie ingezet. Het is nog onduidelijk of er arrestaties zijn verricht.

RTV Rijnmond schrijft dat de invallen plaatsvonden op onder meer de Vuurplaat, in De la Reystraat (Tweebosbuurt), Hendrikstraat (Oud Crooswijk) en Taandersstraat (Mathenesse). De politie verwacht in de loop van de dag met meer informatie naar buiten te komen over de actie.

Voorarrest verlengd

Op 17 augustus werd een 18-jarige Rotterdammer aangehouden in een woning in Spijkenisse. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van woningen in de Rose-Spoorstraat, op de Vuurplaat en in de Feijenoordhaven. Hij zit inmiddels langer in voorarrest.

De politie meldde toen dat het onderzoek voort werd gezet en dat meer aanhoudingen niet werden uitgesloten. Volgens de politie is het geweld drugsgerelateerd.

In het onderzoek naar de diverse schietincidenten op Rotterdam-Zuid werden vanmorgen meerdere invallen gedaan in de havenstad. Hierbij werd onder andere het arrestatieteam ingezet. Het is nog onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. (1/2) pic.twitter.com/8wknp9B3Oz — Joey Bremer (@010fotograaf) August 30, 2021