‘Invallen om onderwereldconflict in Zwolle’ (UPDATE)

Connect on Linked in

In Zwolle zijn vrijdagavond agenten meerdere woningen binnengevallen voor doorzoekingen. Volgens De Stentor stonden er Volkswagen-busjes de hele avond met draaiende motor aan de Abel Tasmanstraat in Zwolle.

Ook op de de Wipstrik en op de Klooienberglaan in Holtenbroek waren doorzoekingen. Op de adressen wonen families die betrokken zijn bij een slepend en gewelddadig conflict in de Zwolse onderwereld. Er zijn ook auto’s doorzocht.

RTV Oost meldt dat er zijn vier mannen zijn aangehouden: van 18, 26, 27 en 30 jaar oud. Ze zouden zijn aangehouden in een onderzoek naar schietincidenten en handel in drugs in Zwolle. Er zijn twee woningen en twee bedrijfspanden doorzocht, waar drugs, een vuurwapen en geld in beslag zijn genomen.

Op het adres op de Abel Tasmanstraat stonden in het recente verleden de twee Zwols-Turkse broers ingeschreven, die in 2016 op de Wijheseweg net buiten Zwolle in hun auto werden beschoten.

Van die liquidatiepoging worden de Afghaans-Pakistaanse broers Idris en Abas M. verdacht. Zij zitten sinds oktober vorig jaar in voorlopige hechtenis. De broers M. worden ook verdacht van het beramen van een andere moordpoging in 2019. Het beoogde slachtoffer daarvan woont aan de Klooienberglaan in Holtenbroek.