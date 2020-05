‘Ruzie om auto aanleiding Zwols onderwereldgeweld’

Connect on Linked in

Meerdere liquidatiepogingen en een gijzeling in de Zwolse onderwereld zijn voortgekomen uit een ruzie om een dure Audi. Althans, dat zegt één van de hoofdrolspelers in een gesprek met RTV Oost. De geboren Irakees R. (26), een drugshandelaar met een strafblad, kreeg een conflict met de Afghaanse broers Idris en Abas M.. De drie waren voorheen vrienden.

Audi S7

Idris en Abas M. staan momenteel terecht in een lopende rechtszaak op verdenking van poging moord, ontvoering en voorbereiding van een liquidatie. In Zwolle waren de drie jeugdvrienden en ze belandden samen in de criminaliteit. Ze leken zelfs zo op elkaar dat een controlerende politieagent niets merkte toen R. eens per ongeluk de id-kaart van Idris toonde.

Op zeker moment kwam R. vast te zitten in een Belgisch onderzoek naar de diefstal van een Range Rover. ‘Terwijl ik vastzat, hebben Abas en Idris mijn S7 gesloopt’, zegt R.

Deze Audi S7, was zeker 90.000 euro waard en R. had hem gekocht op afbetaling. Hij zegt al het grootste deel te hebben afbetaald. Maar terwijl hij vast zat zouden de gebroeders M. de wagen hebben gesloopt en de onderdelen hebben verdeeld om er er twee sportieve Audi’s van te maken. De auto was uit de verzekering en R. was alles kwijt.

Bos

R. kreeg zodanig ruzie met de broers dat hij door hen werd gegijzeld, zich uit moest kleden en werd gemarteld. Er volgde ook een schijnexecutie in een bos. Videobeelden van de gijzeling liggen voor bij de rechtbank. R. heeft uiteindelijk zijn verhaal ook bij de politie gedaan.

R. is op vrije voeten maar recent wel veroordeeld tot vier weken cel voor rijden zonder rijbewijs en vluchten voor de politie, waarbij in een achtervolging snelheden tot 200 kilometer per uur werden gehaald. Hij is nu in hoger beroep.

De rechtszaak tegen Idris en Abas M. is nog niet aan inhoudelijke behandeling toe.

Zie de laatste berichten over de zaak:

Voorarrest “Het Meisje” met twee maanden verlengd

“Het Meisje” ontkent betrokkenheid bij Zwols geweld

Twee Zwolse verdachten grootschalig drugs- en wapenonderzoek langer vast

Nieuwe aanhoudingen in Zwolse onderwereld (UPDATE)

Verdachte Zwolse liquidatiepoging op vrije voeten’