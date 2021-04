Inzittenden twee vluchtauto’s gezocht om dodelijke schietpartij (VIDEO)

Print This Post

De politie zoekt twee vluchtauto’s die direct na de dodelijke schietpartij in februari in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt wegreden: mogelijk een Volkswagen en een Peugeot. De politie vermoedt dat drie inzittenden daarvan betrokken zijn geweest bij de schietpartij. Op het Van Limburg Stirumplein werd de 29-jarige Roudile Paquay in zijn borst geschoten.

GGZ

Paquay overleed die zondag 14 februari 2021 ter plekke aan zijn verwondingen. Ook een vriend van Roudile werd door een kogel geraakt. Paquay had een vaste baan als welzijnswerker bij een GGZ-instelling in Haarlem en was al acht jaar samen met zijn grote liefde en sinds drie jaar getrouwd.

Die zondagavond was Paquay met zijn vrouw op visite bij zijn schoonmoeder. Daar werd hij rond 19.30 opgehaald door een vriend die om hulp vroeg. Samen haalden ze een andere vriend op, met wie ze in een Mercedes naar de Staatsliedenbuurt in Amsterdam reden.

Bewakingsbeelden

De politie zei in Opsporing Verzocht niet wat er toen precies is voorgevallen, alleen dat de situatie snel ‘escaleerde’. Waarschijnlijk speelde er een ruzie in de relationele sfeer. De politie noemt Paquay in ieder geval ‘onschuldig’ slachtoffer.

Er werd geschoten en Roudile Paquay overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Eén van de vrienden werd geraakt, de andere rende voor zijn leven en bleef ongedeerd. Een man met een grijze jas heeft mogelijk geschoten.

Op bewakingsbeelden uit de buurt van het Van Limburg Stirumplein zijn kort voor het schieten twee mannen te zien. Nadat er is geschoten komen ze opnieuw in beeld, rennend uit de richting van het plein. Een derde man voegde zich bij hen. De politie vermoedt dat de man met de grijs/zwarte jas de schutter is geweest.

Inmiddels zitten er al een vrouw van 20 en een man van 29 jaar oud uit Amstelveen vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Roudile Paquay.