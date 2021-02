‘Oorzaak dodelijke schietpartij Amsterdam was ruzie in relationele sfeer’

Connect on Linked in

De dodelijke schietpartij in Amsterdam-West was hoogstwaarschijnlijk ontstaan uit een ruzie in de relationele sfeer. Slachtoffer is de 29-jarige Roudile Paquay, hij werkte in de geestelijke gezondheidszorg als welzijnswerker. De schietpartij was zondagavond op de hoek van de Van der Hoopstraat en het Van Limburg Stirumplein.

Het slachtoffer is de zoon van de in 2016 overleden Willem Paquay, een politicus voor de SP in Amsterdam, aldus Het Parool. De ruzie is waarschijnlijk niet op straat ontstaan maar voorgekomen uit een al bestaand conflict.

Voorafgaand aan de schietpartij zou het slachtoffer nog een snackbar zijn binnengerend en daarna buiten zijn doodgeschoten. Een 35-jarige man uit Hoofddorp werd ook geraakt en is in een ziekenhuis behandeld. Deze man en een andere man zijn aangehouden. Volgens de politie zijn deze mannen niet de schutter geweest. De politie zoekt voort en vraagt getuigen zich te melden.