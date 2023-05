Italiaanse politie pakt 3 ton cocaïne in containerhaven in Calabrië

Connect on Linked in

In het zuiden van Italië heeft de Guardia di Finanza in de containerhaven van Gioia Tauro drie ton cocaïne in beslag genomen. De drugs waren aangevoerd vanuit Ecuador in een zending bananen.

Armenië

De haven van Gioia Tauro, in de provincie Reggio Calabria, is de belangrijkste containerhaven van Italië. De twee containers met de cocaïne waren op doorreis naar een haven aan de Zwarte Zee, in Armenië.

37.000 kilo

Er zat 2.734 kilo cocaïne in de containers. De afgelopen dagen zijn al andere ladingen drugs in de haven van Gioia Tauro geïdentificeerd, met een totaal gewicht van 600 kilo, verstopt in containers die uit Latijns-Amerika kwamen.

Die partijen waren steeds in dubbele bodems of in andere delen van containers verborgen.

Gefinancierd

De haven van Gioia Tauro ligt in Calabrië, het thuisgebied van het maffianetwerk ‘Ndrangheta. De Italiaanse justitie denkt dat het grootste deel van de ontwikkeling van de haven is gefinancierd door de ‘Ndrangheta.

Dit jaar is in Gioia Tauro in totaal 37.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is veel meer dan andere jaren.

De ‘Ndrangheta is een van de grootste in cocaïne handelende netwerken in de wereld, en opereert ook vanuit Nederland.