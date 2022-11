Jaar langer celstraf voor aanslagpleger gebouw Telegraaf bij Hof

Connect on Linked in

Een medepleger van de aanslag op het Telegraaf-gebouw in 2018 is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar celstraf. Dat is een jaar meer, dan voor de rechtbank eerder.

door Joost van der Wegen

Brandstichting

De straf voor verdachte Bilal El H. is een jaar korter geworden dan in hoger beroep geëist door justitie, vanwege het verstrijken van de redelijke termijn van de uitspraak. Wel is de straf een jaar langer dan de rechtbank gaf, omdat het Hof van mening is dat de organisatie waar de man deel van uitmaakte, ook brandstichting als doel had bij de aanslag.

Gericht

Het Hof oordeelt donderdag dat de brandstichting bij het Telegraafgebouw een gerichte actie was van de georganiseerde criminaliteit op de Telegraaf en op de persvrijheid. ‘Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de poging om de persvrijheid aan te tasten.’

In brand

De aanslag vond plaats op 26 juni 2018. De dader reed met een gestolen Volkswagen Caddy de gevel van het gebouw van De Telegraaf in, aan de Amsterdamse Basisweg. Daarna werd de auto in brand gestoken, met een jerrycan met benzine. Het pand raakte zwaar beschadigd. De dader vluchtte in een Audi RS5, die later uitgebrand werd teruggevonden.

Leiding

De man is ook veroordeeld voor het medeplegen van de diefstal van de auto waarmee de brandstichting gebeurde, de brandstichting van de vluchtauto, een ‘fors aantal vermogensfeiten’ en het leiding geven aan een criminele organisatie.