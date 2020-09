Tot 10 jaar cel voor aanslag Telegraaf

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de Amsterdammers Bilal el H. (27) en Nabil D. (29) veroordeeld tot 10 jaar en 4,5 jaar cel voor hun rol bij de aanslag op het Telegraaf-gebouw in juni 2018. De twee zijn ook schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie gericht op autocriminaliteit. Het OM had celstraffen tot twaalf jaar geëist.

Twee ton schadevergoeding

Bilal el H. gaf volgens de rechtbank leiding aan de organisatie. Nabil D. was zijn vertrouweling. De organisatie richtte zich op voertuigcriminaliteit. Anders dan wat het OM stelde, bevat het dossier volgens de rechtbank onvoldoende aanwijzingen dat de organisatie ook het doel had om voorbereidingen te treffen voor moorden en brandstichting. De twee moeten De Telegraaf ruim 200.000 euro schadevergoeding betalen.

Vrijspraak

Vier anderen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de brandstichting. Eén van hen is wel schuldig aan heling van de gebruikte vluchtauto, een ander aan deelname aan de criminele organisatie. In dat onderzoek krijgen verder nog eens vier anderen straffen opgelegd voor heling, drugsbezit of deelname aan de organisatie. De straffen variëren van drie maanden tot 2,5 jaar cel.

‘Aanval op persvrijheid’

Vanuit een al langer lopend politieonderzoek naar een groep mannen die zich bezighield met voertuigcriminaliteit, kwamen de twee hoofdverdachten in beeld. De rechtbank noemt de brandstichting, hoewel de precieze achtergrond niet uit het dossier blijkt, “een tegenactie van de georganiseerde criminaliteit gericht op De Telegraaf”.

De actie had tot doel de krant te beïnvloeden en is daarmee een aanval op de persvrijheid. In een democratische samenleving is die persvrijheid een groot goed. De rechtbank rekent de mannen hun daden dan ook zwaar aan.

Op 26 juni 2018 reed ‘s nachts een Volkswagen Caddy in op de gevel van De Telegraaf. De auto werd daarna in brand gestoken. Een deel van het pand raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De daders vluchtten in een Audi, die later uitgebrand werd aangetroffen in Amsterdam-Noord.