‘Jah Cure voelde zich bedreigd door neergeschoten promotor’

Tegen reggae-artiest Jah Cure heeft de officier van justitie in Amsterdam dinsdag acht jaar cel geëist voor het neersteken (op 1 oktober) van concertpromotor Nicardo “Papa” Blake, op de Dam, aldus Het Parool.

Mes

Jah Cure stelde tegenover de rechters dat hij zich bedreigd voelde omdat hij Blake wilde confronteren met het feit dat hij nog niet betaald was voor een recent concert in de Melkweg. Hij tekende aan al jaren bevreesd te zijn geweest voor Blake. Op 1 oktober op de Dam leek Blake een mes te gaan pakken. Verder bedreigde Blake hem al eerder, zei Jah Cure, wiens echte naam Siccature Alcock is.

Blake raakte zwaargewond en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Jah Cure spoedde zich naar een opname voor een clip en werd later in Utrecht aangehouden.

Pussypapa

De officier van justitie vindt dat de actie allerminst zelfverdediging was. Alcock stuurde eerder bedreigende voice-mails naar Blake, met onder meer de tekst ‘Ik ga naar de gevangenis voor je, pussypapa’.

De advocaat van Jah Cure wil dat deze bedreigen niet zo serieus worden genomen omdat dancehall-artiesten net als rappers wel meer agressieve teksten de wereld in slingeren. Jah Cure werd al eerder veroordeeld tot celstraf wegens wapenbezit en geweld.