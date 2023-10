James P. en de drievoudige moord in Purmerland

Connect on Linked in

In de nacht van 20 december 2011 rijden twee auto’s over een smalle kanaaldijk in Noord-Holland, ergens tussen Purmerend en Amsterdam. De voorste auto stopt. Mannen stappen uit. Er ontstaat een heftige woordenwisseling en al snel klinken schoten uit een pistoolmitrailleur. James P. schiet Mohamed Benbouker (34) dood. Zijn lichaam gaat het water van het nabijgelegen Noordhollandsch Kanaal in en wordt pas een maand later gevonden.

Verderop in Purmerland zitten nog twee mannen te wachten in hun auto, zo weten James P., Arnold van L. en Thomas L. Het gaat om Maurice Bouhuijs (40) en Arjan Kools (42) die op een afgelegen parkeerplaats in hun bestelbus zitten. Van L. vraagt zijn metgezellen mee te gaan naar de parkeerplaats in Purmerland en leidt hen daar in zijn auto naar toe. Ook Bouhuijs en Kools worden doodgeschoten.

Het geweld hield verband met een conflict in de wiet-wereld. Het slachtoffer Benbouker zou mensen hebben afgeperst en bedreigd, zo stelde de rechtbank vast. James P. kreeg 20 jaar gevangenisstraf. De anderen straffen van tien tot twaalf jaar. Het was doodslag, volgens de rechtbank omdat het niet het vooropgezet plan was om Benbouker te vermoorden. De daders waren van plan geweest Benbouker te beroven of te ontvoeren. Van L. was volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar.

In hoger beroep werd Martijn W., eerder tot tien jaar veroordeeld, vrijgesproken. James P. kreeg achttien jaar. Arnold van L. kreeg negen in plaats van twaalf jaar. Thomas L. kreeg tien jaar cel en ging niet in beroep. Een vijfde verdachte, Rahim D., pleegde zelfmoord toen de politie hem in 2012 wilde arresteren. Het OM zei dat tegen hem levenslang zou zijn geëist als hij nog in leven was geweest.