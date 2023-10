Janet S. hield van vrouwen en bracht twee mannen om het leven

Connect on Linked in

Janet S. houdt van vrouwen en het snelle leven, maar ze maakt zich ook schuldig aan oplichting. Haar zucht naar geld leidt zelfs tot een veroordeling voor doodslag, en later moord. Welke achtbaan stapte zij in?

Janet S. houdt van het snelle leven. Haar motto op Facebook: het leven kan achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts geleefd worden. Een lijntje coke, sterke drank, drugsritjes, tattoo’s, seksdates, stampen op house en zowel mannen als vrouwen verslinden – haar leven is een wild avontuur.

De boomlange en aantrekkelijke Janet (28) komt uit Kampen. Ze doet goed werk bij een jeugdinrichting vol jongeren met gedragsproblemen. Zinvol werk dat waarschijnlijk niet heel veel geld oplevert. Dus gaat ze andere activiteiten bedenken om extra inkomsten te genereren, zoals: drugs rijden naar het zuiden van het land, inbraken in scene zetten bij vriendinnen, de verzekering oplichten. Ex-vriendinnen laat ze met schulden achter die niet misselijk zijn. Ze valt weliswaar op vrouwen, maar om een centje bij te verdienen verleidt ze mannen via sekssites.

In 2003 woonde ze als 18-jarige net samen met haar toenmalige vriendin S. in Den Haag. Een stoer liefdesstel waarvan de één (Janet) karatekampioen en de ander free fighter was. Op 28 december liepen ze in café El Basha de kleine, maar rijke Algerijn Dani tegen het lijf. Om indruk te maken op de meiden pronkte hij met zijn geld. Dat bracht de dames op een idee. Ze haalden de toen al niet meer nuchtere Dani over die nacht met hen mee te gaan. In zijn Haagse woning aan de Marktweg vermaakte het drietal zich met coke en drank. De kleine Dani haalde zich van alles in zijn hoofd.

Hij zou volgens de meiden bijzondere interesse getoond hebben voor Janet. Kennelijk was de aantrekkingskracht niet wederzijds en ontstond er een worsteling. De vriendin van Janet sloeg de Algerijn een aantal keren met een wodkafles op het hoofd. Waarschijnlijk had Dani hierna een mes gepakt om zichzelf te verdedigen. Een tweede mes kwam in handen van de meiden. Voor alle zekerheid staken ze hem een paar keer met dat mes. Vervolgens knoopten de dames zijn benen vast met een veter. De zwaargewonde Dani kon in elk geval geen toenadering meer zoeken. Janet en haar vriendin deden de kamerdeur op slot en verlieten rustig zijn woning, maar niet voordat ze hem zijn mobiel en 11.000 euro afhandig maakten.

Pas dagen later werd Dani in een grote plas met bloed dood gevonden naast zijn bank. Afgeluisterde gesprekken van zijn mobiel leidden tot aanhouding van de twee jonge vrouwen. Eenmaal voor de rechter kwamen ze met een verdedigingsstrategie. Ze waren doodsbang om verkracht te worden, zeiden ze. Janet zou enigszins verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht volgens het Pieter Baan Centrum. En ze had haar spijt betuigd en inzicht gekregen in het verwerpelijke van haar handelen. Janet kreeg in 2006, in hoger beroep, vier jaar cel voor het medeplegen van doodslag en diefstal.

Maar daarmee is het verhaal van Janet S. nog niet ten einde.

De keurige Ton Kuijf (58), eigenaar van een distributiefirma, wordt sinds donderdagavond 13 maart 2014 vermist. Ook zijn nieuwe, dure Audi is in rook opgegaan. Het laatste wat men van hem weet is dat hij een etentje met zakenrelaties heeft gehad in Kerk-Avezaath bij Tiel.

De volgende dag wordt Ton Kuijf dood in een uitgebrand chalet op een vakantiepark in Ermelo gevonden. Hij is met een bijl bewerkt. Het spoor leidt al snel naar Janet, omdat zij wel vaker gebruik maakte van het chalet dat op naam staat van haar broer. Op maandag 17 maart wordt ze gearresteerd, omdat de politie vermoedt dat ze betrokken is bij de dood van Kuijf.

Pas een week later wordt de Audi van Ton langs een weg in Antwerpen aangetroffen. Vanaf dat moment denkt de politie dat Janet mogelijk een handlanger heeft gehad. Een tweede, derde en later een vierde verdachte worden aangehouden. De politie vermoedt dat Janet samen met een vriendin mannen naar het chalet lokte, om hen vervolgens te chanteren met opgenomen seksfilmpjes. Het is niet ondenkbaar dat Ton een afspraak had met Janet. Zeker is dat hij z’n laatste telefoongesprek met haar heeft gevoerd.

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde Janet in 2019 tot een gevangenisstraf van veertien jaar en tbs. Van de rechtbank kreeg Janet S. voor doodslag van Ton Kuijf eerder twintig jaar cel opgelegd, zonder tbs. Het gerechtshof vond bewezen dat Janet Kuijf om het leven heeft gebracht met een hakbijl en een mes. Daarna is dat chalet door medeverdachten in brand gestoken.

Janet S. is de enige vrouw die ooit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught vast heeft gezeten.